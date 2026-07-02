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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

پیشرفت ۹۰ درصدی مسکن ملی سمنان؛ ۲۰۰ متقاضی جدید در مرحله انتخاب واحد

پیشرفت ۹۰ درصدی مسکن ملی سمنان؛ ۲۰۰ متقاضی جدید در مرحله انتخاب واحد

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی سمنان از پیشرفت ۹۰درصدی پروژه ۹۶۸واحدی نهضت ملی مسکن سمنان خبر داد و گفت: ۲۰۰ متقاضی دیگر با بازدید از سایت ۲۳ هکتاری نور، واحدهای خود را انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی غروب پنجشنبه در بازدید پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان، اظهر داشت: این پروژه به مرحله انتخاب واحد رسیده است.

وی ادامه داد: متقاضیان با حضور در سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان و بازدید از واحدهای تکمیلی، با راهنمایی مسئولان پروژه نسبت به انتخاب واحد خود اقدام می‌کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ریزی روند انتخاب واحد در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت، توضیح داد: ۲۰۰ متقاضی مشمول این مرحله، واحدهای خود را نهایی خواهند کرد.

طباطبایی یادآور شد: نخستین مرحله انتخاب واحد این پروژه در دی‌ماه سال گذشته برگزار شد که طی آن ۲۰۰ متقاضی واحدهای خود را انتخاب کردند.

وی افزود: با تکمیل شبکه آب و فاضلاب پروژه، کلید واحدهای منتخب به مالکان تحویل خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به اینکه پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان از مردادماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد، اضافه کرد: هم‌اکنون به طور میانگین به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

طباطبایی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع ۹۶۸ واحد این پروژه، ۴۰۰ واحد به طور کامل تکمیل شده و مراحل آماده‌سازی برای واگذاری سایر واحدها نیز با سرعت در حال انجام است.

وی افزود: مرحله بعدی انتخاب واحد این پروژه در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد تا روند واگذاری واحدها به متقاضیان واجد شرایط با شتاب بیشتری ادامه یابد.

کد مطلب 6877628

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