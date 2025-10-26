تاخیر در پرداخت کارانه پزشکان علت تعطیلی کلینیک امام سجاد در دهدشت

خبرگزاری مهر، گروه استانها-طیبه سادات سعادتی نیک: در پی تأخیر هفتماهه در پرداخت مطالبات پزشکان کلینیک تخصصی امام سجاد دهدشت، روز یکشنبه برخی خدمات تعطیل شد.
بر اساس پیگیریهای خبرنگار مهر، پزشکان کلینیک تخصصی دهدشت در اعتراض به عدم پرداخت کارانههای بخش سرپایی طی هفت ماه گذشته، ارائه خدمات درمانی را تعطیل کردند.
این در حالی است که شهرستان بزرگ کهگیلویه با چهار بخش ،۲ شهر و نیز شهرستانهای همجوار، تنها یک بیمارستان دارد و کلینیک امام سجاد دهدشت تنها مرکز تخصصی دولتی این منطقه محسوب میشود.
این کلینیک روزانه میزبان مراجعات فراوانی از شهرها و روستاهای اطراف است و نقش حیاتی در تأمین خدمات درمانی مردم دارد و کمبود مراکز درمانی یکی از چالشهای جدی این شهرستان است.
مرتضوی یکی از شهروندان که برای ویزیت گوش، حلق و بینی مراجعه کرده بود در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سه هفته است متخصص این رشته در کلینیک حضور ندارد امروز ساعت پنج صبح برای گرفتن نوبت پزشک داخلی مراجعه کردم اما موفق نشدم.
بیمار دیگری که پسر خردسال در آغوش داشت با اشاره به اینکه از روستای درغک مراجعه کرده است، افزود: مجبوریم از جاده پر پیچ و خم دیشموک بیایم دهدشت تا درمان شویم. حالا باید این همه راه ویزیت نشده برگردیم.
پرداخت نکردن مطالبات پزشکان مشکل اصلی
معاون درمان دانشگاه علومپزشکی یاسوج در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: طبق صحبتهایی که با پزشکان این کلینیک داشتیم، علت اصلی این اعتراض، تأخیر در پرداخت مطالباتشان است.
محمد طاهر طیب زادگان افزود: هفت ماه کارانه بخش سرپایی از محل درآمدهای کلینیک پرداخت نشده و در بخش بستری نیز وضعیت مطالبات حتی بدتر است.
وی اظهار کرد: با وجود همه مشکلات، همکاران ما تا امروز در کنار سیستم ماندهاند و خدمترسانی را متوقف نکردهاند و ما شرمنده این عزیزان هستیم که با توجه به شرایط اقتصادی سخت، همچنان در حال تلاش شبانهروزی در مراکز درمانی هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته، اظهار داشت: در حال حاضر، اولویت اصلی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی، پرداخت مطالبات بیمارستانها و پرسنل درمانی است.
وی تصریح کرد: امروز نیز جلسهای در استانداری با حضور استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیران بیمهها برگزار شد و استاندار از مدیران کل بیمهها خواست با ادارات مربوطه رایزنی کنند تا هرچه سریعتر بدهیها پرداخت شود.
با هیئت مدیره کلینیک برای ازسر گیری خدمات صحبت شده است
طیب زادگان اضافه کرد: در خصوص کلینیک دهدشت، با رئیس هیئتمدیره و امور مالی کلینیک صحبت کردیم و از پزشکان خواستیم با توجه به وعدههای دریافتشده، خدمات را از سر بگیرند.
وی گفت: امیدواریم بهزودی بخشی از مطالبات پرداخت شود و برنامه ویزیت بیماران طبق روال عادی ادامه یابد.
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