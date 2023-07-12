به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور تقوی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور خدمات رسانی بهینه به مراجعین، سیستم نوبت دهی کلینیک تخصصی امام سجاد (ع) دهدشت اینترنتی شد.

وی ابراز داشت: افراد می‌توانند ۲۴ ساعت قبل از ویزیت با مراجعه به آدرس اینترنتی nobat.yums.ac.ir «سایت نوبت دهی کلینیک تخصصی امام سجاد(ع)» وارد شده و نسبت به رزرو نوبت پزشکان اقدام کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه تصریح کرد: گزینه رزرو نوبت برای هر پزشک کلینیک از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ عصر روز قبل از ویزیت فعال و مراجعین می‌توانند نسبت به رزرو نوبت پزشک برای روز بعد اقدام کنند.

تقوی گفت: در حال حاضر تعدادی از پزشکان در سامانه نوبت دهی اینترنتی فعال هستند و در آینده نزدیک همه پزشکان این کلینیک در سامانه نوبت دهی فعال خواهند شد.

تقوی اظهار داشت: روزانه حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ نفر به کلینیک تخصصی امام سجاد (ع) دهدشت مراجعه می‌کنند که زمان زیادی از وقت مراجعان تلف می‌شود.

وی افزود: دلیل بسیاری از نارضایتی‌ها مراجعه کنندگان، فراهم نبودن امکان نوبت دهی اینترنتی بود که با ایجاد این سامانه در کنار نوبت دهی حضوری، بیماران به راحتی می‌توانند نوبت دریافت و ویزیت شوند.