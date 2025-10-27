به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ جواد زرهرن اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی از سامانه ۱۱۰ مبنی بر وقوع چند فقره سرقت از باغها و خانهباغهای روستای سنجد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی بخش قوشخانه قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسیهای اطلاعاتی، موفق به شناسایی سارق شدند و در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند.
زرهرن تصریح کرد: متهم در بازجوییهای انجامشده به سرقت حدود ۵۰۰ متر کابل از باغها و خانهباغها اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
جانشین انتظامی شیروان در پایان از شهروندان خواست هشدارها و آموزشهای پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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