  1. جامعه
  2. شهری
۵ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۵

پویش «به افتخار نوجوونی»؛مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط نوجوانان

پویش «به افتخار نوجوونی»؛مشارکتی هدفمند در تقویت نشاط نوجوانان

ویژه‌برنامه و پویش «به افتخار نوجوونی» به مناسبت هفته ملی نوجوان از ۵ تا ۹ آبان در فرهنگسرای نوجوان با هدف توانمندسازی و افزایش نشاط نوجوانان ایرانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای سیاست‌های ملی ترویج نشاط و هویت نوجوان ایرانی، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «به افتخار نوجوانی» را از دوشنبه ۵ آبان تا جمعه ۹ آبان در فرهنگسرای نوجوان برگزار می‌کند. همچنین پویش «به افتخار نوجوانی» نیز با مشارکت مرکز کودک و نوجوان رسانه ملی در حال برگزاری است.

برنامه «به افتخار نوجوانی» طی روزهای دوشنبه و چهارشنبه (۵ و ۷ آبان) ویژه نوجوانان دختر و روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه (۶ و ۸ آبان) مخصوص نوجوانان پسر برگزار می‌شود. روز جمعه ۹ آبان نیز به عنوان روز پایانی، به برگزاری نشست حلقه‌های هویتی فرهنگسراها و آئین اختتامیه اختصاص دارد.

این جشنواره از ۵ تا ۸ آبان به صورت میدانی و کارگاهی برگزار می‌شود و هر گروه از نوجوانان پس از پذیرش در ایستگاه ورودی، کارت شناسایی ویژه با بارکد اختصاصی دریافت کرده و در مسیرهای طراحی‌شده به رقابت می‌پردازند. ایستگاه‌های مهارتی، بازی‌های گروهی، رقابت‌های ورزشی، کارگاه‌های استعدادیابی و انگیزشی از جمله بخش‌های متنوع این برنامه است.

در پایان هر روز، امتیازات گروه‌ها بر اساس عملکردشان محاسبه می‌شود و گروه‌های برتر از فرصت استفاده از بازی پینت‌بال و شهربازی بهره‌مند می‌شوند.

در روز جمعه ۹ آبان نیز نوجوانان منتخب از حلقه‌های هویتی فرهنگسراها شامل «رستا»، «ایران آینده»، «راوینو»، «ترنگ» و «بچه‌کتابخون‌ها» از سراسر مناطق در فرهنگسرای نوجوان گردهم می‌آیند. در این روز کارگاه‌های آموزشی با محور مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاق، گفت‌وگو، هویت‌یابی و خودباوری برگزار خواهد شد تا بستری برای هم‌افزایی، شبکه‌سازی و تبادل تجربه میان اعضای حلقه‌ها فراهم شود.

همچنین پویش «به افتخار نوجوانی» نیز با مشارکت مرکز کودک و نوجوان رسانه ملی در حال برگزاری است. در این پویش مردمی، شرکت‌کنندگان می‌توانند نوجوانان موفق، تأثیرگذار و کنشگر را با ارسال ویدئو به سامانه https://baomidtv.com/events/teenage-honor/ معرفی کرده و در این پویش شرکت کنند.

همچنین آئین اختتامیه ویژه‌برنامه «به افتخار نوجوانی» نیز از ساعت ۱۵ روز جمعه ۹ آبان برگزار خواهد شد و در آن از گروه‌ها و نوجوانان فعال تقدیر می‌شود.

گفتنی است، ویژه‌برنامه‌های هفته ملی نوجوان با همراهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای اطلاع‌رسانی دولت، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشور، سازمان صدا و سیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی و اجرا شده است تا الگویی تازه از هم‌افزایی فرهنگی میان نهادهای ملی در حوزه نوجوان ایجاد کند.

کد مطلب 6635555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها