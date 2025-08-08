به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان کاشمر که با حضور اقشار مختلف مردم در امام زاده سید حمزه (ع) برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: همه ما نسبت به اخباری که به ما می‌رسد باید توجه داشته باشیم و به خبرهای ظهور و فتح الفتوح ها بیشتر توجه کنیم و خبرهای غیر مهم ما را سرگرم نکند.

امام جمعه کاشمر افزود: گرچه باید به خبر توجه داشته باشیم ولی خبر مهم را باید منبع تولید کننده و خبردهنده آن را به خوبی شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در ظاهر گرچه خبر کار ساده ای است ولی پیچیدگی خود را دارد گفت: یک خبر اگر درست روایت شود می‌تواند نجات بخش باشد و گرنه نابود کننده است.

طاهری با اشاره به اینکه در واقعه سنگین کربلا اگر حضرت زینب (س) نبود، خبر درستی از آن واقعه به دیگران نمی‌رسید افزود: حضرت زینب (س) با روایت حادثه کربلا، اهداف یزید را برای همه معلوم کرد و ذهن‌ها را برعلیه یزید بیدار کرد که در طول تاریخ شاهد قیام‌های بزرگ بر علیه کفار و مستکبرین رقم خورد.

امام جمعه کاشمر با اشاره به اینکه در همین خبرهایی که در کشورهای غربی انتشار می‌یابد مردم مظلوم غزه را تروریست و اسرائیل را منجی بشریت اعلام می‌کنند عنوان کرد: خبرهایی را باید گوش کنیم که با منافع انسانی و اسلامی هماهنگ باشد.

وی با تأکید بر اینکه خبر برای انتقاد خوب است و نباید خبر تبدیل به انتقام شود، تصریح کرد: مردم آفریقا چه بسا بیشتر از مردم غزه در فقر و گرسنگی به سر می‌بردند ولی چون آنجا مستعمره کشورهای اروپایی است خبرنگاران آن کشورها به آن مناطق اهمیت نمی‌دهند؛ ولی خبرنگاران کشورهای اسلامی و ایران با روایتگری های خود مربوط به مردم غزه اهداف دشمن را بر ملأ کرده اند.

طاهری افزود: به خاطر شهامت خبرنگاران امروز کل دنیا غزه را ذی حق می‌دانند و صدای مردم مظلوم غزه به خاطر ۱۵۰ شهید خبرنگار که صحنه‌های جنایت اسرائیلی‌ها را به کل جهان مخابره کرده اند موج عظیم راهپیمایی بر علیه اسرائیل به پا کرده اند.

امام جمعه کاشمر اظهار کرد: ایران یکی از کانون‌های دفاع از حق است که با جرأت در برابر فرعون‌های زمان ایستاده است که این امر به خاطر قدرت معنویت است.

وی با اشاره به اینکه حضرت زینب هم با اراده معنوی که داشت با دست‌های خالی و قلبی قوی با صدای رسای خود یزید و یزیدیان را در طول تاریخ نابود کرد.

طاهری عنوان کرد: قدرت مردم غزه نیز ایمانشان است و این قدرت توانست عزت آنها را حفظ کند و مقابل قوی‌ترین ارتش دنیا بیاستد.

