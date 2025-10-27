  1. استانها
  2. قم
۵ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۸

یک واحد صنعتی آلاینده هوا در شهرک صنعتی محمودآباد قم پلمب شد

یک واحد صنعتی آلاینده هوا در شهرک صنعتی محمودآباد قم پلمب شد

قم - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از پلمب یک واحد صنعتی آلاینده در شهرک صنعتی محمودآباد به دلیل ایجاد آلودگی هوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده مریم محمدی اظهار کرد: در جریان گشت و پایش‌های میدانی کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، یک واحد صنعتی که دارای آلودگی مشهود هوا بود و پیش از این نیز اخطاریه‌های متعددی از این اداره کل دریافت کرده بود، توسط ضابطان قضائی محیط زیست استان پلمب شد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع با واحدهای متخلف و آلاینده در سطح استان افزود: هیچ‌گونه تسامح و چشم‌پوشی در برابر صنایع و افرادی که سلامت عمومی و محیط زیست شهروندان را به خطر می‌اندازند، صورت نخواهد گرفت و با آنان طبق قانون و مقررات برخورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم همچنین از صدور اخطاریه برای رفع آلایندگی ۲ واحد صنعتی دیگر در جریان همین گشت و پایش خبر داد و تصریح کرد: تمامی صنایع مستقر در استان موظف‌اند ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی را به‌طور دقیق رعایت کرده و برای کاهش آلاینده‌ها و بهبود وضعیت محیط زیست اقدام مؤثر انجام دهند.

محمدی تاکید کرد: صیانت از محیط زیست، مسئولیتی همگانی است و استمرار فعالیت‌های نظارتی این اداره کل با هدف جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و حفظ سلامت شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.

شهرک صنعتی محمود آباد قم با مساحتی حدود یک‌هزار هکتار در کیلومتر ۲۰ آزادراه قم - تهران قرار گرفته و از خدمات زیربنایی مانند آب، برق، تلفن، گاز و راه‌های ارتباطی مناسب برای حضور صنایع مادر، تخصصی و مورد نیاز کشور برخوردار است.

کد مطلب 6635593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها