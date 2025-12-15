۳ واحد صنعتی آلاینده در فلاورجان به دستگاه قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر یعقوبی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ سلامت محیط زیست، بازرسی‌ها و پایش‌های دوره‌ای از واحدهای صنعتی فعال در شهرک صنعتی اشترجان به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان افزود: طی این پایش‌ها، برخی واحدهای صنعتی به دلیل ایجاد آلودگی هوا شناسایی و اخطاریه‌های قانونی لازم به آن‌ها ابلاغ شد، اما با وجود فرصت‌های داده‌شده برای اجرای اقدامات اصلاحی و کنترلی، سه واحد صنعتی نسبت به رفع آلودگی و تمکین از ضوابط زیست‌محیطی اقدامی انجام ندادند.

وی ادامه داد: بر همین اساس و مطابق با قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست، پرونده این واحدهای آلاینده برای رسیدگی قانونی و قضائی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

یعقوبی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان با هرگونه فعالیت صنعتی آلاینده که سلامت شهروندان و محیط پیرامونی را به خطر بیندازد، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و واحدهای صنعتی موظف‌اند نسبت به نصب و بهره‌برداری از تجهیزات کاهنده آلودگی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی اقدام کنند.

وی همچنین از تداوم پایش‌ها و نظارت‌های محیط زیستی در سطح شهرستان خبر داد و از صنایع خواست همکاری بیشتری در راستای کاهش آلایندگی‌ها و تحقق توسعه پایدار داشته باشند.