پیام مدیرعامل سازمان انتقال خون برای هفته پدافند غیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، احمد قره‌باغیان با اشاره به شعار «پدافند غیرعامل؛ تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» اظهار داشت: سازمان انتقال خون مفتخر است که با اتکا به دانش متخصصان فرهیخته، تلاش بی‌وقفه کارشناسان متعهد و از خودگذشتگی و همدلی اهداکنندگان خون در سراسر کشور، توانسته است در تمامی مقاطع، حتی در بحران‌ها و سوانح، سطح بالایی از پایداری زیرساختی و انسجام اجتماعی را به نمایش بگذارد.

وی افزود: متخصصان سازمان انتقال خون و مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، امروز به سطحی از توانمندی رسیده‌اند که نه‌تنها در ارتقای کیفیت خدمات انتقال خون کشور نقش‌آفرین‌اند، بلکه سال‌هاست در منطقه مدیترانه شرقی، به‌عنوان قطب علمی و آموزشی، با سازمان جهانی بهداشت همکاری می‌کنند تا دانش و مهارت‌های تخصصی خود را به کشورهای منطقه منتقل کنند.

ایران، با مردمانی همدل و هم‌نفس، در میان کشورهای فعال در حوزه انتقال خون، پرچم افتخار را برافراشته نگه داشته است، چرا که در هر شرایطی، مردم این سرزمین با روحیه‌ای مثال‌زدنی، برای نجات جان هم‌وطنان خود، همواره پیش‌قدم بوده‌اند.



در سالی که گذشت، در کنار سوانح غم‌انگیز و جان‌سوزی چون انفجار بندر شهید رجایی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شاهد صحنه‌هایی غرورآفرین از پایداری اجتماعی بودیم؛ مردمانی که در سوگ عزیزان خود و حتی زیر آتش دشمن، نه‌تنها کنج عافیت نگزیدند، بلکه به میدان آمدند و در قامت کادر درمان، امدادگر، خون‌گیر، پزشک و اهداکننده خون، آستین همت بالا زدند و در نجات جان هم‌وطنان خود پیشتاز شدند. انتخاب سازمان انتقال خون ایران به‌عنوان تنها سازمان حیاتی در نظام سلامت کشور توسط سازمان پدافند غیرعامل، گواهی روشن بر نقش بی‌بدیل این نهاد در خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به نیازمندان خون و فراورده‌های آن در تمامی شرایط است، کارنامه‌ای که با افتخار، موفقیت این مأموریت را به اثبات رسانده است.



اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل، امیدوارم با ارتقای دانش و مهارت متخصصان کشور، به‌ویژه در سازمان انتقال خون ایران و با اتکا به روحیه همدلی و پایمردی مردم عزیزمان، بیش از پیش شاهد تحقق شعار امسال، یعنی «تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی» باشیم. توفیق روزافزون همگان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.