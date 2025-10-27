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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

آغاز عملیات احداث انهار در بلوار علی دایی

آغاز عملیات احداث انهار در بلوار علی دایی

ش️هرداری منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد: عملیات احداث و اصلاح انهار در بلوار علی دایی (بلوار غربی استادیوم آزادی) با هدف رفع نقاط آبگیر و بهسازی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ش️هرداری منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد: ️عملیات احداث و اصلاح انهار در بلوار علی دایی (بلوار غربی استادیوم آزادی) با هدف رفع نقاط آبگیر و بهسازی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی آغاز شد.

این طرح از حدفاصل فدراسیون کشتی تا ابتدای بلوار دهداری‌پور (بلوار شرقی استادیوم آزادی) در مسیر جنوب به شمال امتداد یافته است.

️بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، متراژ عملیات عمرانی حدود ۷۵۰ متر طول بوده و پیش‌بینی می‌شود این پروژه طی مدت زمان یک هفته به پایان برسد.

️اجرای این طرح علاوه بر ارتقای عملکرد شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی، در کاهش مخاطرات ناشی از آبگرفتگی‌های احتمالی و بهبود کیفیت زیست‌محیطی محدوده مؤثر خواهد بود.

کد مطلب 6635682

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