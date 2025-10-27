به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی جهان که از روز جمعه به میزبانی شهر ووشی چین آغاز شده است، امروز دوشنبه با مبارزات ملی پوشان کشورمان روز چهارم خود را پشت سر خواهد گذاشت.

در رقابت های امروز و در وزن ۴۶- کیلوگرم بانوان سعیده نصیری در نخستین مبارزه خود به مصاف داکستا از تیمور شرقی رفت و در دو راند این حریف را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد.

این ملی پوش تیم ملی بانوان ایران در مبارزه دوم خود «اکبرووا» از جمهوری آذربایجان را دو بر صفر شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

در وزن ۸۰- کیلوگرم مردان مهران برخورداری در مبارزه اول خود به مصاف بابو از موریس رفت و در دو راند و با اقتدار این تکواندوکار را شکست داد. برخورداری در مرحله بعد مارتینهو از پرتغال را هم با اقتدار شکست داد و به دور بعدی این مسابقات صعود کرد.