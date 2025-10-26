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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

تکواندو قهرمانی جهان - چین

پایان کار سه نماینده دیگر تکواندو ایران/ یک مدال از مبارزه ۷ ملی پوش

پایان کار سه نماینده دیگر تکواندو ایران/ یک مدال از مبارزه ۷ ملی پوش

سومین روز از رقابت های تکواندو قهرمانی جهان در حالی بدون مدال برای ملی پوشان کشورمان همراه بود که تاکنون ۷ تکواندوکار به مبارزات خود را برگزار کرده اند و به یک مدال نقره رسیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های روز سوم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی با حضور سه نماینده ایران یعنی مهدی رزمیان در وزن ۵۴- کیلوگرم، محمدحسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم و ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم صبح امروز چهارم آبان ماه برگزار شد.

مهدی رزمیان نماینده جوان کشورمان در وزن ۵۴- کیلوگرم دور نخست در جدولی با حضور ۶۳ تکواندوکار، برابر «سی ان لی» از چین تایپه به میدان رفت و ۲ بر صفر پیروز شد؛ سپس مقابل «ال داوود» از اردن مسابقه داد که با نتیجه ۲ بر یک باخت و حذف شد.

در وزن ۸۷- کیلوگرم، محمد حسین یزدانی دور نخست استراحت داشت و سپس با «هئوک وو پارک» از کره جنوبی و دارنده مدال طلای قهرمانی جهان ۲۰۲۲، طلای بازی های آسیایی و مدال آور آسیا مبارزه کرد و ۲ بر صفر به پیروز دست یافت و راهی دور بعد شد. وی در این مرحله با «سیمونه آلسیو» از ایتالیا دارنده برنز المپیک پاریس، طلای قهرمانی جهان و چندین مدال رنگارنگ گرندپری و اروپایی به میدان رفت و با وجود ارائه نمایشی خوب، ۲ بر یک باخت و از دور رقابت ها کنار رفت.

ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم دور نخست ابتدا با «تایسا دا سیلوا» از برزیل دیدار کرد و دو بر صفر پیروز شد اما مقابل «ژو زکیو» دارنده مدال طلای بازی های آسیایی هانگژو، نقره قهرمانی آسی و برنز گرندپری رم مبارزه کرد و در دو راند باخت و حذف شد.

در رقابت های دو روز نخست هم ناهید کیانی، آرین سلیمی، مهلا مومن زاده و مهدی حاجی موسایی به مصاف رقبای خود رفتند که تنها مهدی حاجی موسایی در وزن ۶۳- کیلوگرم موفق به کسب نشان نقره شده است.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6634749

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