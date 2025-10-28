زندی و اساسه رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، جدول رقابت‌های روز ششم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد که کوثر اساسه و ابوالفضل زندی در اوزان ۶۲- کیلوگرم بانوان و ۵۸- کیلوگرم آقایان هر دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند.

در وزن ۶۷- کیلوگرم که ۴۷ تکواندوکار حضور دارند، کوثر اساسه ابتدا با «اآنترینا» از قبرس مبارزه می کند و در صورت برتری برابر حریف، در دور بعدی به مصاف با «زیمین چن» از چین خواهد رفت. در سمت جدول وی نمایندگان برزیل، گابون و مقدونیه شمالی حاضر هستند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم نیز ۶۸ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند و ابوالفضل زندی دور نخست با «آدمی بلرون» از کوزوو دیدار می کند. وی در صورت پیروزی برابر برنده دیدار «ویتو دلاکویلا» حریف عنواندار المپیک و جهان از ایتالیا و نماینده مراکش به روی شیاپ چانگ خواهد رفت.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.