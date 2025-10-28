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۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۶

تکواندو قهرمانی جهان - چین

دو نماینده دیگر تکواندو ایران حذف شدند/ در انتظار مدال روزهای پایانی

دو نماینده دیگر تکواندو ایران حذف شدند/ در انتظار مدال روزهای پایانی

دو ملی پوش تکواندو ایران در بخش آقایان و بانوان با شکست برابر حریفان خود از دور رقابت های قهرمانی جهان کنار رفتند تا روند دوری تیم ملی از کسب مدال همچنان ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های روز پنجم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو صبح امروز سه شنبه ششم آبان‌ماه در شهر ووشی برگزار شد که نسترن ولی زاده و محمد صادق دهقانی در اوزان ۶۷- کیلوگرم بانوان و ۶۸- کیلوگرم آقایان نمایندگان کشورمان بودند.

در وزن ۶۷- کیلوگرم با حضور ۴۹ تکواندوکار، نسترن ولی زاده ابتدا با «لیسلی سولترو» از مکزیک مبارزه کرد و در یک دیداری نزدیک ۲ بر یک باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم نیز ۷۳ تکواندوکار وزن‌کشی کردند و محمد صادق دهقانی دور نخست با «سرمت کاکوئف» از روسیه که با پرچم بی طرف در مسابقات حضور دارد دیدار که دو بر یک باخت و حذف شد.

تیم های ملی تکواندو آقایان و بانوان ایران با حضور ۱۵ ورزشکار در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند که تاکنون از جمع ۹ ملی پوشی که به میدان رفته است تنها مهدی حاجی موسایی موفق به کسب یک مدال نقره شده است. امید تکواندو ایران به روزهای پایانی و افزایش تعداد مدال هاست.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6636799

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