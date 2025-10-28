دو نماینده دیگر تکواندو ایران حذف شدند/ در انتظار مدال روزهای پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های روز پنجم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو صبح امروز سه شنبه ششم آبان‌ماه در شهر ووشی برگزار شد که نسترن ولی زاده و محمد صادق دهقانی در اوزان ۶۷- کیلوگرم بانوان و ۶۸- کیلوگرم آقایان نمایندگان کشورمان بودند.

در وزن ۶۷- کیلوگرم با حضور ۴۹ تکواندوکار، نسترن ولی زاده ابتدا با «لیسلی سولترو» از مکزیک مبارزه کرد و در یک دیداری نزدیک ۲ بر یک باخت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۸- کیلوگرم نیز ۷۳ تکواندوکار وزن‌کشی کردند و محمد صادق دهقانی دور نخست با «سرمت کاکوئف» از روسیه که با پرچم بی طرف در مسابقات حضور دارد دیدار که دو بر یک باخت و حذف شد.

تیم های ملی تکواندو آقایان و بانوان ایران با حضور ۱۵ ورزشکار در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند که تاکنون از جمع ۹ ملی پوشی که به میدان رفته است تنها مهدی حاجی موسایی موفق به کسب یک مدال نقره شده است. امید تکواندو ایران به روزهای پایانی و افزایش تعداد مدال هاست.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.