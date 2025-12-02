  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

۴ سارق زورگیر در کمتر از ۵ ساعت در آران و بیدگل دستگیر شدند

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: ۴ سارقی که با تهدید و به زور خودرو و مبالغی را از یک شهروند سرقت کرده بودند در کمتر از ۵ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ غلامرضا هاشمی زاده در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه افرادی ناشناس خودروی سواری دنا و مبلغ ۱۱ میلیون ریال را با تهدید و به زور از وی سرقت کرده اند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان آران و بیدگل قرار گرفت.

وی گفت: کارآگاهان با بررسی‌های میدانی دقیق و اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند کمتر از ۵ ساعت، ۴ سارق سابقه دار را در این ارتباط شناسایی و در عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با اشاره به کشف خودرو و اموال مسروقه و تحویل آنها به مالباخته تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

