۴ سارق زورگیر در کمتر از ۵ ساعت در آران و بیدگل دستگیر شدند

سرهنگ غلامرضا هاشمی زاده در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه افرادی ناشناس خودروی سواری دنا و مبلغ ۱۱ میلیون ریال را با تهدید و به زور از وی سرقت کرده اند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان آران و بیدگل قرار گرفت.

وی گفت: کارآگاهان با بررسی‌های میدانی دقیق و اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند کمتر از ۵ ساعت، ۴ سارق سابقه دار را در این ارتباط شناسایی و در عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با اشاره به کشف خودرو و اموال مسروقه و تحویل آنها به مالباخته تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.