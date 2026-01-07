  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

۲ سارق حرفه‌ای سیم برق در آران و بیدگل دستگیر شدند

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: در عملیات مأموران انتظامی ۲ سارق سیم برق دستگیر و به ۵۷ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ غلامرضاهاشمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد سیم برق با روش‌های مشابه در سطح شهرستان آران و بیدگل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کاراگاهان با اقدامات فنی، اطلاعاتی و بررسی‌های دقیق میدانی ۲ سارق سابقه دار را در رابطه با این سرقت‌ها شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی طی عملیاتی دقیق و ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۵۷ فقره سرقت سیم برق در شهرستان آران و بیدگل اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

