معصومه پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه از جمله چهار بیمارستان، معاونت بهداشت و ستادهای دانشگاه، مجموعاً ۵۲۲ پرستار فعالیت دارند که از این میزان، ۶۰ درصد بانوان و ۴۰ درصد آقایان هستند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه با اشاره به برخی چالش‌های حوزه پرستاری، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد، حذف کسر مالیات از حقوق، اضافه‌کار و کارانه پرستاران و همچنین تقویت مطالبات رفاهی و انگیزشی این قشر را از مهم‌ترین محورهای پیگیری عنوان کرد.

وی افزود: آزمون ملی صلاحیت حرفه‌ای امسال برای نخستین بار در شهرستان برگزار شد تا همکاران ناچار به مراجعه به مرکز استان نباشند.

پاشایی تصریح کرد: دوره‌های توانمندسازی به منظور ارتقای دانش و مهارت پرستاران در طول سال برگزار می‌شود و اختصاص پانسیون پرستاری به نیروهای غیر بومی نیز در دستور کار دانشگاه قرار دارد.