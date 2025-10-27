به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی تقویم آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بر اساس این تقویم آزمون دستیاری دوره پنجاه و سوم در روز ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

از دیگر آزمون‌های مهم می‌توان به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ و آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D) در آبان ماه ۱۴۰۵ اشاره کرد.

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۵

ردیف نوع آزمون تاریخ برگزاری آزمون ۱ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره ۸۳ ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ ۲ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دوره ۱۸ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۳ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی دوره ۵۳ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۴ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۵ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ ۶ آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی ۲۱ و ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ ۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره ۸۴ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ ۸ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی فلوشیپ (توسط دانشگاه‌ها) ۱۱ تیر ۱۴۰۵ ۹ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی دندانپزشکی ۱۸ تیر ۱۴۰۵ ۱۰ آزمون ارتقا دستیاران تخصصی دندانپزشکی ۱۸ تیر ۱۴۰۵ ۱۱ آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی رشته‌های داروسازی (Ph.D) ۱۸ تیر ۱۴۰۵ ۱۲ مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دوره ۱۸ ۲۵ تیر ۱۴۰۵ ۱۳ آزمون ارتقا دستیاران تخصصی پزشکی ۱ مرداد ۱۴۰۵ ۱۴ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره ۸۵ ۸ مرداد ۱۴۰۵ ۱۵ آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۱ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ ۱۶ آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل ۱ (رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی) ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ ۱۷ آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی و ارزشیابی فیزیوتراپی خارج از کشور ۱ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ ۱۸ آزمون پایان دوره داروسازی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ ۱۹ آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ ۲۰ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ۲۱ آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی (دوره ۷۳) و فوق تخصصی (دوره ۴۰) بالینی پزشکی ۵ شهریور ۱۴۰۵ ۲۲ آزمون علوم پایه پزشکی- آزمون علوم پایه دندانپزشکی- آزمون پیش کارورزی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ ۲۳ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری ۲ مهر ۱۴۰۵ ۲۴ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره ۸۶ ۹ مهر ۱۴۰۵ ۲۵ آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی (Ph.D) ۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۶ آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی (لیسانس به پزشکی) ۲۱ آبان ۱۴۰۵ ۲۷ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۸ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۱ آذر ۱۴۰۵ ۲۹ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره ۸۷ ۱۲ آذر ۱۴۰۵ ۳۰ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری ۱۰ دی ۱۴۰۵ ۳۱ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی دوره ۴۴ ۲۴ دی ۱۴۰۵ ۳۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره ۸۸ ۱ بهمن ۱۴۰۵ ۳۳ آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۲ ۸ بهمن ۱۴۰۵ ۳۴ آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل ۲ (رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی) ۸ بهمن ۱۴۰۵ ۳۵ آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی و ارزشیابی فیزیوتراپی خارج از کشور ۲ ۸ بهمن ۱۴۰۵ ۳۶ آزمون پایان دوره داروسازی ۸ بهمن ۱۴۰۵ ۳۷ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۸ بهمن ۱۴۰۵ ۳۸ آزمون علوم پایه پزشکی- آزمون علوم پایه دندانپزشکی- آزمون پیش کارورزی ۱۵ بهمن ۱۴۰۵

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی هر گونه تغییر در زمان برگزاری آزمون‌های مربوط به گروه علوم پزشکی در سال ۱۴۰۵ صرفاً از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.