جمادیان: روز پرستار یادآور ایثار و فداکاری بانوی صبر کربلا است

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، اظهار کرد: ولادت حضرت زینب (س) یادآور مکتب ایستادگی و خدمت بی‌منت است؛ شخصیتی که در سخت‌ترین لحظات تاریخ، مظهر صبر، شجاعت و ایمان بود.

وی افزود: پرستاران امروز ادامه‌دهنده همان مسیر نورانی هستند؛ کسانی که در کنار درد و رنج بیماران، با مهربانی و مسئولیت‌پذیری، بار سنگین خدمت را به دوش می‌کشند و آرامش را به جامعه هدیه می‌دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار تصریح کرد: جامعه باید بیش از گذشته قدر زحمات پرستاران را بداند، چراکه آنان در صف مقدم سلامت، با ایثار و فداکاری، جان خود را در مسیر نجات دیگران قرار می‌دهند و این روحیه الهی، از آموزه‌های حضرت زینب (س) سرچشمه می‌گیرد.

حجت‌الاسلام جمادیان با بیان اینکه تکریم پرستاران تنها در یک روز خلاصه نمی‌شود، گفت: مسئولان و مردم باید همواره در کنار این قشر زحمتکش باشند و با فراهم کردن شرایط مناسب معیشتی و روحی، زمینه خدمت‌رسانی بهتر آنان را فراهم سازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: میلاد حضرت زینب (س) فرصتی است تا با ترویج فرهنگ صبر، مقاومت و خدمت، راه ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی خود ادامه دهیم و پرستاران عزیز را به عنوان الگوی واقعی ایثار و انسانیت تکریم کنیم.