به گزارش خبرنگار مهر، آئین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حوزه توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار امروز صبح برگزار شد.

حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، با اشاره به آغاز همکاری‌های جدید در حوزه توسعه صنایع‌دستی و بوم‌گردی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چند ماه پیش پیشنهادهایی برای همکاری میان نهادهای فعال در این عرصه مطرح شد تا از ظرفیت‌های موجود در مسیر اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی استفاده شود.

وی افزود: هدف این است که مجموعه‌هایی که در حوزه صنایع‌دستی، گردشگری و توسعه روستایی فعالیت دارند، با کنار گذاشتن موازی‌کاری‌ها و تجمیع منابع انسانی و مالی خود، مسیر تازه‌ای را برای اقدامات مشترک آغاز کنند.

دهقان با تأکید بر ضرورت تمرکز بر آموزش، مهارت‌افزایی و فناوری در صنایع‌دستی گفت: با وجود تنوع گسترده در محصولات دست‌ساز ایرانی، هنوز در زمینه برندسازی و صنعتی‌سازی پیشرفت کافی حاصل نشده است. اگر آموزش‌های حرفه‌ای و فناوری‌های نوین در این بخش گسترش یابد، می‌توان به مقیاس تولید مناسب و ارتقای کیفیت محصولات دست یافت.

رئیس بنیاد مستضعفان تصریح کرد: قرار است کارشناسان دو طرف به جمع‌بندی نهایی برسند تا با آغاز مسیر جدید، تمامی نهادها و مسئولان فعال در حوزه اشتغال، محرومیت‌زدایی و هویت‌بخشی مناطق روستایی در قالب طرحی هماهنگ فعالیت کنند.

وی با اشاره به اهمیت منابع انسانی در این طرح گفت: شبکه انسانی بنیاد مستضعفان از سطح ملی تا روستاها، شناسایی و آموزش داده خواهد شد تا بتواند نقش مؤثری در اجرای برنامه‌ها ایفا کند. دهقان افزود: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز آینده‌ای متفاوت در توسعه پایدار و تقویت اقتصاد محلی باشد.

وی همچنین با بیان اینکه بنیاد مستضعفان تجربه و ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه گردشگری و بوم‌گردی دارد، گفت: ما آماده‌ایم آموزش‌های تخصصی را در اختیار فعالان این حوزه قرار دهیم تا فعالیت‌ها به‌صورت استاندارد و حرفه‌ای دنبال شود. اگر کارها ساختارمند و پایدار انجام گیرد، هم اشتغال و هم بازار فروش توسعه خواهد یافت.

دهقان در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم گسترش بازار فروش صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: علاوه بر ایجاد بازارچه‌های محلی و ملی، باید به سمت ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای فروش جهانی محصولات حرکت کنیم. همچنین نمایشگاه‌ها و رویدادهای داخلی و بین‌المللی سامان‌دهی خواهد شد تا تولیدکنندگان بتوانند آثار خود را مستقیم عرضه کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان یادآور شد: در سال‌های گذشته بسیاری از کالاهای خارجی، به‌ویژه صنایع‌دستی چینی، بازار کشور را پر کرده بود، اما امروز ظرفیت آن را داریم که با تولیدات داخلی و مردمی، این بازار را پس بگیریم و اشتغال پایدار در روستاها ایجاد کنیم.