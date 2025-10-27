به گزارش خبرنگار مهر، آئین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حوزه توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار امروز صبح در بنیاد مستضعفان برگزار شد.

محمود عسکری‌آزاد رئیس بنیاد علوی، در جمع خبرنگاران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد علوی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مبنای همکاری دو مجموعه بر توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری، بوم‌گردی و صنایع‌دستی در مناطق محروم کشور است.

وی افزود: در حوزه گردشگری و بوم‌گردی، هدف ما حمایت از ایجاد و توسعه اقامتگاه‌های کوچک محلی و هتل‌های بوم‌گردی است تا ضمن جذب گردشگران، به اشتغال و رونق اقتصادی روستاها کمک شود.

رئیس بنیاد علوی با اشاره به اینکه صنایع‌دستی بخش مهمی از هویت فرهنگی و اشتغال محلی در کشور است، گفت: بسیاری از فعالان این حوزه هنوز به‌صورت سنتی فعالیت می‌کنند و نیازمند آموزش، ارتقای کیفیت، بهبود بازاریابی و دسترسی به بازارهای جدید هستند.

وی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه مقرر شده علاوه بر آموزش و تجهیز کارگاه‌های تولیدی، هزینه‌های مربوط به توسعه و سرمایه‌گذاری نیز تأمین شود تا محصولات صنایع‌دستی ایرانی در سطح ملی و جهانی عرضه شوند.

عسکری‌آزاد با بیان اینکه این طرح با تجهیز ۳.۵ همت منابع مالی آغاز شده است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود ۱۷ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی با اولویت مناطق محروم و اقشار کم‌برخوردار اجرا و برای بیش از ۲۶ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد شود.

وی درباره سازوکار اجرایی این طرح توضیح داد: برای آموزش، بازاریابی، برند سازی و استانداردسازی تولیدات، همکاری مشترکی میان بنیاد علوی و وزارت میراث فرهنگی انجام می‌شود. همچنین نمایشگاه‌ها و رویدادهای داخلی و بین‌المللی برای معرفی محصولات و ایجاد بازار فروش برگزار خواهد شد.

رئیس بنیاد علوی افزود: یکی از چالش‌های مهم در صنایع‌دستی، جدایی میان تولیدکنندگان و فروشندگان است. در این طرح تلاش می‌شود با کمک بخش خصوصی، شبکه‌ای منسجم بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان شکل گیرد تا هم کیفیت محصولات بر اساس استانداردهای ملی و جهانی ارتقا یابد و هم بازار فروش گسترش پیدا کند.

عسکری‌آزاد با اشاره به وجود ۵۵۰ تسهیل‌گر متخصص بنیاد علوی در سراسر کشور گفت: این نیروها در روستاها حضور دارند و وظیفه‌شان ایجاد ارتباط میان تولیدکننده، فروشنده، صادرکننده و بازار است.

وی افزود: نقش تسهیل‌گران در این طرح بسیار مهم است، زیرا آن‌ها علاوه بر آموزش و نظارت، به مردم بومی کمک می‌کنند تا فعالیت‌های اقتصادی‌شان را پایدار و توسعه‌محور کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده بنیاد علوی در سایر حوزه‌های اشتغال‌زایی تصریح کرد: این بنیاد در ۲۳ رشته مختلف از جمله کشاورزی، دامپروری، خدمات عمومی، تولیدی و گردشگری فعالیت دارد و در سال گذشته بیش از ۷۵ هزار طرح اشتغال‌زایی در سراسر کشور اجرا کرده است.

عسکری‌آزاد در پایان تأکید کرد: هدف ما تنها تخصیص منابع مالی نیست، بلکه ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، فنی و بازاری برای رشد و تعالی جوامع محلی است. اگر بتوانیم تولیدکنندگان صنایع‌دستی را به بازارهای جهانی متصل کنیم، شاهد جهشی جدی در صادرات و اشتغال روستایی خواهیم بود.