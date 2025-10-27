صیفی: بسکتبال نیاز به حضور تماشاگران دارد

جمال صیفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیمش در هفته‌های اخیر اظهار کرد: در هفته‌هایی که گذشت، شرایط تیم نسبت به آغاز مسابقات بهتر شده و هماهنگی میان بازیکنان افزایش یافته است. از آنجا که در ترکیب تیم از بازیکنان جوان و سال‌اولی استفاده می‌کنیم، طبیعی است که در عملکرد تیم نوساناتی وجود داشته باشد؛ ممکن است در برخی دیدارها عملکرد بسیار خوبی داشته باشیم و در چند بازی دیگر شرایط ایده‌آل نباشد.

وی درباره دیدار اخیر تیمش مقابل استقلال گفت: بازی با استقلال مسابقه‌ای سنگین برای بازیکنان جوان ما بود، اما به نظر من شرایطی که پیش از این بازی وجود داشت و آن ترس اولیه‌ای که در برخی از آن‌ها دیده می‌شد، از بین رفت. امیدوارم در دیدارهای آینده بازیکنان بتوانند با اعتمادبه‌نفس و آرامش بیشتری بازی کنند.

صیفی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تأکید بر اهمیت حضور هواداران تصریح کرد: حضور تماشاگران می‌تواند کمک بزرگی برای تیم باشد. بازیکنان جوان ما در حضور هواداران روحیه می‌گیرند و عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. متأسفانه تا امروز حضور پررنگ تماشاگران در سالن را نداشتیم، اما امیدوارم از این پس شاهد حمایت بیشتر هواداران و حضور آن‌ها در کنار تیم باشیم.

گفتنی است؛ دیدار تیم‌های گلنور و رعد پدافند در چارچوب هفته ششم رقابت‌های سوپر لیگ بسکتبال کشور، فردا (دوشنبه ۵ آبان) از ساعت ۱۷ در سالن مخابرات برگزار خواهد شد.