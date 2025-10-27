به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تمامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در تمامی دوره‌ها (روزانه و غیرروزانه) که در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن وارد دانشگاه شده‌اند و اکنون در حال تحصیل هستند، در صورتی مجاز به شرکت در آزمون سراسری ۱۴۰۵ خواهند بود که تا پیش از پایان مهلت ثبت‌نام این آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل خود انصراف قطعی داده باشند.

در صورت عدم انصراف در موعد مقرر، قبولی سال ۱۴۰۵ این افراد کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها موظف به اجرای این قانون هستند.