فردا آخرین مهلت پذیرفته شدگان دانشجومعلم کنکور برای انصراف از پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی https://my.sanjesh.org قابل مشاهده است.

پذیرش دانشجوی متعهد به وزارت آموزش و پرورش به موجب نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است.

بر این اساس گزینش نهایی متقاضیان توسط سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۴با معیارهای نمره آزمون اختصاصی تربیت معلم (شامل آزمون سراسری و آزمون اختصاصی تربیت معلم)، نمره سوابق تحصیلی، نمره ارزیابی شایستگی معلمی انجام شده و میزان تاثیر نمرات و امتیازات در نتیجه نهایی سنجش و پذیرش دانشجو - معلم در سال ۱۴۰۴ مطابق با توضیحات مندرج در دفترچه انتخاب رشته صورت گرفته است.

عدم صدور کارنامه انتخاب رشته کنکور برای پذیرفته شدگان نهایی فرهنگیان و اعلام مهلت انصراف

برای پذیرفته شدگان نهایی آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی (افرادی که برای آنها کدرشته‌محل قبولیِ قطعی اعلام شده) کارنامه ملاک عمل به منظور انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ صادر نخواهد شد.

بنابراین افرادی که تمایل به ثبت‌نام و ادامه تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی ندارند، می توانند از ۲۷ تا ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ با مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه جامع آزمون سراسری قسمت «درخواست انصراف از قبولی نهایی فرهنگیان»، درخواست انصراف از قبولی در دانشگاه‌ های فوق را ثبت‌ کنند تا اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری به آنها داده شود.

قابل ذکر است متقاضیانی که صرفاً متقاضی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی بودند و در این آزمون پذیرفته‌شده و در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام نکرده‌اند مشمول این موضوع نخواهند شد.

تذکر مهم ۱: برای نهایی کردن ثبت درخواست انصراف، یک کد تاییدیه به تلفن همراه متقاضی (شماره تلفنی که در زمان ثبت‌نام در سامانه ثبت شده) ارسال می‌شود که متقاضی باید کد تاییدیه را در قسمت مربوط درج کرده و تایید کند. بدین ترتیب درخواست انصراف، ثبت نهایی خواهد شد و بعد از این مرحله پیامک موفقیت‌آمیز بودن فرایند ثبت درخواست انصراف به متقاضی ارسال می‌شود.

تذکر مهم ۲: متقاضیانی که در زمان اعلام شده نسبت به ثبت درخواست انصراف از قبولی در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی اقدام کنند، برای آنها کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته، قبل از شروع انتخاب رشته صادر خواهد شد و می‌توانند در زمان تعیین شده نسبت به انتخاب رشته برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اقدام کنند.

ممنوعیت شرکت در آزمون سال ۱۴۰۵ برای پذیرفته شدگان بدون ثبت «انصراف» و تعیین وضعیت «ثبت نام»

افرادی که برای ثبت‌نام در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی مراجعه نکنند و درخواست انصراف را هم در سامانه جامع آزمون سراسری در مهلت تعیین شده ثبت نکنند، امکان ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری یا اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت.

عدم ثبت نام در محل قبولی در مهلت مقرر به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش تلقی خواهد شد. مسئولیت آن نیز صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود. به این‌دسته از متقاضیان که برای ثبت‌نام در دانشگاه فرهنگیان مراجعه نکرده و درخواست انصراف را هم (صرفاً در سامانه جامع آزمون سراسری) ثبت نکرده‌اند اجازه مشاهده کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ نیز داده نخواهد شد.

اعلام وضعیت ثبت نام در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی از ۵ شهریور

پذیرفته شدگان مکلفند از ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان به نشانیhttps://cfu.ac.ir یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانیhttps://www.sru.ac.ir مراجعه و با توجه به مفاد اطلاعیه منتشر شده اقدام کنند.

یادآوری: پذیرفته شدگان رشته بهداشت مدارس برای ثبت نام به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل قبولی مراجعه و بر اساس اطلاعیه‌های ذیربط اقدام کنند.

نظر به اعلام وزارت آموزش و پرورش، زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان کدرشته های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خواهد بود.

پذیرفته شدگان مکلفند در زمان ثبت نام در محل قبولی، مدرک دیپلم با تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ارائه کنند، در غیر این صورت قبولی آنان «کان‌لم‌یکن» تلقی می شود.