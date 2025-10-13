زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ۱۴۰۴ دانشگاه الزهرا(س) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه زمانبندی ثبت نام و پذیرش پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ۱۴۰۴، ثبت نام وتشکیل پرونده در دو مرحله، ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) وحضوری (تحویل مدارک) انجام خواهد شد.

پذیرفته شدگان لطًفاقبل از اقدام به ثبت نام الکترونیکی، کلیه اطلاعیه‌ها و راهنمایی‌های موجود دروبگاه دانشگاه را با دقت مطالعه، مدارک لازم را تهیه و سپس ثبت نام الکترونیکی را انجام دهید.

در ثبت نام غیرحضوری (الکترونیکی) جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل با تلفن همراه اقدام به ثبت نام نکنید. چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت انجام می‌دهید، حتماً نسبت به بررسی دقیق اطلاعات ثبت شده به خصوص اسکن مدارک اقدام نمائید. بدیهی است مسئولیت صحت ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک بر عهده دانشجو است.

زمانبندی ثبت نام الکترونیکی و تحویل مدرک پذیرفته شدگان مهرو بهمن ورودی ۱۴۰۴ حرف اول نام تاریخ ثبت نام الکترونیکی تاریخ ثبت نام حضوری نام خانوادگی الف تا ش سه شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ نام خانوادگی ص تا ی چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ دوشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ثبت نام با تاخیر پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ سه شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۹

زمان ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان نیمسال دوم (پذیرش بهمن ماه ۱۴۰۴) نیز در همین بازه زمانی انجام خواهد شد ولی انتخاب واحد و شروع کلاس‌ها درنیمسال دوم و مطابق تقویم آموزشی دانشگاه خواهد بود. عدم مراجعه در موعد زمان تعیین شده، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

با توجه به اینکه مدارک تحصیلی (گواهی موقت پایان تحصیلات دوره متوسطه، دیپلم، ریزنمرات و کارنامه تحصیلی) بعد از تحویل به آموزش دانشگاه تا پایان مرحله دانش آموختگی عودت داده نمی‌شود لذا پذیرفته شدگان در صورت نیاز، کپی / کپی برابر با اصل از مدارک تحصیلی را تهیه و نزد خود نگاه دارند.

دانشگاه الزهرا (س) از پذیرش هرگونه درخواست‌های تغییررشته، انتقال توام با تغییر رشته، میهمانی و انتقالی در بدو ورود معذور است. لذا به کلیه پذیرفته شدگان توصیه میگرددبا در نظر گرفتن مواردمذکور اقدام به ثبت نام در دانشگاه الزهرا نمایند.

محل تحصیل پذیرفته شدگان شعبه ارومیهً دانشگاه الزهرا صرفاً شهر ارومیه است و به هیچ عنوان حتی با استفاده ازماده ۶۲ ستاد شاهد، امکان میهمانی و انتقال به دانشگاه الزهرا در شهرتهران وجود ندارد.

قبل از ثبت نام حضوری، ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان الزامی است.

شروع کلاس‌ها از تاریخ ۲۹ مهر است و پذیرفته شدگان پس از تأیید ثبت نام قطعی، در گزارش ۸۸ ویا ۷۷ سامانه گلستان می‌توانند برنامه هفتگی خود را مشاهده کنند.

طبق دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش در سال ۱۴۰۴، پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان (شامل دوره‌های روزانه، محروم، فرهنگیان، بورسیه و تربیت دبیر شهید رجایی) و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره‌ها، اعم ازرایگان وغیررایگان (روزانه و غیر روزانه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خودثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد درآزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت. در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا قبل از پایان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا موسسه قبولی خود انصراف قطعی دهند. پذیرفته شدگان برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.