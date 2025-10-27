به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت باسکول دیجیتال ۲۰۰ کیلویی از ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان شروع می‌شود و می‌تواند تا چند برابر همین مبلغ یعنی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان نیز به فروش برسد. یکی از دلایلی که قیمت باسکول دیجیتال ۲۰۰ کیلویی در این حد اختلاف قیمت دارد، برندهای متفاوت آن است. شرکت‌هایی که این محصولات را تولید می‌کنند تاثیر مستقیمی بر روی قیمت باسکول دیجیتال ۲۰۰ کیلویی می‌گذارند.

قیمت باسکول دیجیتال ۱۰۰۰ کیلویی نیز به همین شکل است یعنی به میزانی که اعتبار یک برند افزایش می‌یابد قیمت باسکول دیجیتال ۱۰۰۰ کیلویی مربوط به آن برند نیز می‌تواند بسیار بیشتر شود. البته لازم به ذکر است که این باسکول‌ها می‌توانند قابلیت‌های ویژه ای داشته باشند که در کنار کیفیت ساخت متنوعی که دارند موجب افزایش قیمت می‌شود.

بنابراین در مجموع قیمت باسکول دیجیتال ۱۰۰۰ کیلویی با توجه به میزان حرفه‌ای بودن آن و کیفیت ساختی که دارد به طور متوسط می‌تواند بین ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت داشته باشد.

با توجه به اطلاعات فروش سایت تجهیز نو، باسکول ۲ تنی محک یکی از نمونه‌های پرفروش است که کارایی بالایی در استفاده‌های صنعتی دارد. معمولاً باسکول‌های دو تنی دقتی در حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ گرم دارند. اما دقت باسکول دو تنی محک ۱۰۰ گرم است که در میان باسکول‌هایی با ظرفیت بالا شگفت انگیز است. قیمتی که برای باسکول ۲ تنی محک برآورد شده است بین ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

عوامل موثر بر قیمت باسکول دیجیتال ۲۰۰ کیلویی

در ابتدا عنوان کردیم که قیمت باسکول دیجیتال را بر اساس کیفیت و برند آن تعیین می‌کنند، اما این تنها یکی از مواردی است که در قیمت باسکول تاثیرگذار است. پس به صورت جزئی‌تر به باسکول ۲۰۰ کیلویی خواهیم پرداخت تا تمام ابعاد آن مشخص شود. عوامل موثر در قیمت باسکول دیجیتال شامل موارد زیر هستند:

نوع نمایشگر: نمایشگرها به دلیل اینکه می‌توانند متحرک و یا ثابت باشند می‌توانند در قیمت باسکول دیجیتال ۲۰۰ کیلویی تاثیرگذار باشند. همچنین با افزایش ابعاد نمایشگر قیمت آن نیز به همان نسبت افزایش خواهد داشت. صفحه نمایشگر یک باسکول می‌تواند بر روی قیمت یک باسکول کارکرده نیز اثر بگذارد.

جنس بدنه: در صورتی که بدنه باسکول دیجیتال یک تنی از جنس فولاد باشد، دیگر زنگ نمی‌زند. از آن جایی که دوام باسکول اهمیت ویژه ای دارد، جنس بدنه و سینی باسکول دیجیتال ۲۰۰ کیلویی در قیمت آن تاثیر دارد.

برند: تصور کنید که یک باسکول دیجیتال ۱۰۰۰ کیلویی را می‌خواهید خریداری کنید. در این حالت افراد مختلفی به شما پیشنهاد می‌دهند که از برندهای معتبر و مشهور که کیفیت کار آنها تضمین شده است خریداری کنید. این برندها کیفیت خوبی دارند اما ممکن است به دلیل اینکه تقاضای بسیاری دارند از بقیه گران‌تر باشند.

امکانات: باسکول‌هایی مانند باسکول دیجیتال یک تنی دارای امکانات مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به چرخ دار بودن یا نبودن و قابلیت اتصال آنها اشاره کرد. مدل‌های مختلف به میزانی که حرفه‌ای باشند دارای امکانات بیشتری هستند.

دقت در اندازه گیری: دقت در اندازه گیری با افزایش ظرفیت کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که دقت باسکول‌های دو تنی عموماً ۵۰۰ گرم است. اما برخی محصولات دقت بالاتری دارند که نشان دهنده کیفیت ساخت آنها است. برای مثال دقت باسکول دو تنی محک ۱۰۰ گرم است که یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.

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قیمت باسکول دیجیتال

اکنون که با محدوده تقریبی باسکول ۲۰۰ کیلویی و انواع باسکول دیجیتال آشنا شده‌اید می‌توانیم ظرفیت‌های گوناگون آن را در جدول نمایش دهیم تا قیمت دقیق‌تر آنها مشخص شود. البته ظرفیت باسکول دیجیتال بسیار بیشتر از این چند مورد است و ظرفیت‌های آنها از مقادیر پایین‌تر شروع شده و تا چند تن هم می‌رسد. هر چند که از ظرفیت‌های بالاتر بیشتر در صنایع و کارخانه‌ها استفاده می‌شود اما ظرفیت‌هایی مانند باسکول دیجیتال یک تنی استفاده‌های غیر صنعتی هم دارند.

قیمت باسکول دیجیتال ۲۰۰ کیلویی

قیمت باسکول دیجیتال ۲۰۰ کیلویی در جدول زیر مشخص شده است. باسکول دیجیتال ۲۰۰ کیلویی که برای موارد مختلفی از جمله استفاده در فروشگاه‌ها، میوه فروشی‌ها، پروتئینی ها و موارد مشابه استفاده می‌شود و یکی از نمونه‌های پر فروش در میان باسکول‌های زیر ۱ تن می‌باشد. در جدول زیر چند مورد از باسکول از برند محک را مشاهده می‌کنید.

قیمت باسکول دیجیتال ۱۰۰۰ کیلویی

قیمت باسکول دیجیتال در جدول زیر نمایش داده شده است. از این باسکول‌ها در بسیاری از کشتارگاه‌ها و انبارها استفاده می‌شود، همچنین این باسکول‌ها ویژگی‌های بسیاری دارند که آنها برای فعالیت مورد نظر مناسب می‌کند. معمولاً باسکول‌هایی با کیفیت پایین دوام خوبی ندارند اما نمونه‌هایی از برند معتبر کمتر در معرض تعمیرات قرار می‌گیرند.

قیمت باسکول دو تنی محک

قیمت باسکول دو تنی محک بیش از باقی مدل‌ها تحت تاثیر چرخدار بودن آن است. این باسکول به این علت که تقاضای زیادی دارد، ممکن است توسط فروشنده‌های مختلف با قیمت‌های متفاوتی به فروش برسد. در کل دو مدل از این باسکول‌ها روانه بازار شدند که قیمت آنها در پایین قابل مشاهده است:

باسکول دو تنی محک ثابت -۱۲۰*۱۲۰ که با قیمت ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان در بازار موجود است. اینها باسکول‌هایی قابل اتکا هستند که دارای بدنه مقاومی می‌باشند.

باسکول دو تنی محک چرخدار -۱۲۰*۱۲۰ با قیمت ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. همان مدل قبلی اما به صورت چرخ دار است، وجود چرخ‌ها سبب می‌شود تا در صورت نیاز آن را جابجا کرد.

جمع بندی

از اینکه تا اینجای مقاله همراه ما بودید سپاسگزاریم، اکنون که از شرایط باسکول دیجیتال و از وضعیت قیمت ظرفیت‌های مختلف آنکه از سایت تجهیز نو گردآوری شده است، آگاه شدیم می‌توانیم هنگام انتخاب باسکول برای خرید آگاهانه‌تر تصمیم گیری کنیم.

در گروه شغلی شما چه باسکول‌هایی استفاده می‌شود؟

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