بهسازی و رنگ آمیزی ۴۵۰ مدرسه در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، کرم نظری با اشاره به فعالیت‌های شاخص این سازمان در سال جاری اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی، شاهد اجرای برنامه‌های گسترده و اثرگذار در سطح استان بودیم. نقش‌آفرینی دانش‌آموزان عزیز، به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌ها، در کنار همراهی فرماندهان حوزه‌های مقاومت، مدیران آموزش و پرورش و مسئولان شهرستانی، زمینه‌ساز موفقیت‌های چشمگیر شد.

وی افزود: یکی از افتخارات بزرگ استان، میزبانی قرارگاه ملی طرح شهید سید روح‌الله رجبیان در تابستان گذشته بود. این طرح، با محوریت فعالیت‌های جهادی و خدمات‌رسانی، در سه شهرستان اردل، خانمیرزا و فلارد برگزار شد. با حضور بیش از دو هزار دانش‌آموز نخبه از سراسر کشور، ظرفیت‌های استانی و شهرستانی بسیج و آموزش و پرورش به‌طور کامل پای کار آمدند.

نظری با اشاره به اقدامات عمرانی و فرهنگی این طرح گفت: در قالب این برنامه، ۴۵۰ مدرسه در سطح استان بهسازی، مرمت و رنگ‌آمیزی شد. گروه‌های جهادی دانش‌آموزی، اعم از میزبان و مهمان، با روحیه‌ای مثال‌زدنی در این فعالیت‌ها مشارکت داشتند. همچنین، یادواره‌های شهدای محله‌ای و روستایی، توزیع لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند، و بررسی آسیب‌های اجتماعی از جمله برنامه‌های جانبی این طرح بود.

رئیس بسیج دانش‌آموزی استان ادامه داد: در کنار اقدامات عمرانی، هدف اصلی ما تربیت دانش‌آموزان در تراز انقلاب اسلامی بود. خوشبختانه این رویداد ملی با رضایت مسئولان کشوری و استانی همراه شد و اختتامیه آن با حضور فعالان این عرصه در مرکز استان برگزار گردید.

۴۰۰ دانش‌آموز نخبه و فرمانده بسیج دانش‌آموزی در دو مرحله به مشهد مقدس اعزام شدند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعزام فرماندهان دانش‌آموزی به مشهد مقدس اشاره کرد و گفت: در قالب طرح یاوران ولایت، ۴۰۰ دانش‌آموز نخبه و فرمانده بسیج دانش‌آموزی در دو مرحله به مشهد مقدس اعزام شدند. این برنامه که ابتدا قرار بود در تابستان اجرا شود، به دلیل شرایط خاص کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه برگزار شد. هدف از این اعزام، توانمندسازی دانش‌آموزان در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و بهره‌مندی معنوی از فضای زیارتی بود.

نظری تأکید کرد: بسیج دانش‌آموزی استان چهارمحال و بختیاری با بسیج همه امکانات، از اسکان و تغذیه تا برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی، توانست میزبان شایسته‌ای برای این رویدادهای ملی باشد. این اقدامات، نمادی از روحیه جهادی، مهمان‌نوازی و تعهد انقلابی دانش‌آموزان استان است.

کرم نظری با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مشهد مقدس گفت: در جریان اعزام فرماندهان دانش‌آموزی به مشهد مقدس، کارگاه‌های آموزشی متعددی با حضور اساتید برجسته برگزار شد که مورد استقبال دانش‌آموزان قرار گرفت. این برنامه، یکی از اقدامات شاخص استان بود که با حمایت سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور، به‌عنوان الگو معرفی شد. ان‌شاءالله با توجه به اثربخشی تربیتی و فرهنگی این برنامه، در سال‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت.

وی در ادامه به برنامه‌های هفته بازگشایی مدارس اشاره کرد و افزود: تقارن این هفته با ایام دفاع مقدس، فرصت مغتنمی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در بیش از ۲۰۰۰ مدرسه استان فراهم کرد. سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه استان، با همراهی مدیران مناطق آموزشی و فرماندهان حوزه‌های مقاومت، برنامه‌هایی را اجرا کرد که هرچند ممکن بود در ظاهر ساده باشند، اما هدف اصلی آن‌ها آگاه‌سازی دانش‌آموزان نسبت به اهمیت این مناسبت‌ها بود.

نظری با اشاره به اجرای مراسم «داده‌های روشن» در مدارس گفت: در قالب این برنامه، یادگارهای شهدای هر منطقه در همان مدرسه محل تحصیل گرامی داشته شد. این اقدامات، زمینه‌ساز جریان‌سازی فرهنگی برای ورود به هفته بسیج دانش‌آموزی و کنگره ۲۵۰۰ شهید استان بود.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل دانش‌آموزان در امتداد انقلاب اسلامی اظهار داشت: نقش دانش‌آموزان در مقاطع مختلف انقلاب، از پیش از پیروزی تا دفاع مقدس و مناسبت‌هایی چون ۱۳ آبان، انکارناپذیر است. استان چهارمحال و بختیاری با تقدیم ۵۷۷ شهید دانش‌آموز و ۱۳۷ شهید فرهنگی، سهم قابل توجهی در این مسیر داشته است. در مراسمات، راهپیمایی‌ها، فعالیت‌های علمی و فرهنگی، حضور پررنگ دانش‌آموزان همواره مشهود بوده و باید توسط اصحاب رسانه برجسته شود.

رئیس بسیج دانش‌آموزی استان ادامه داد: هدف ما، تربیت دانش‌آموز در تراز انقلاب اسلامی است؛ دانش‌آموزی که بتواند در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی گام بردارد و زمینه‌ساز ظهور باشد. در این مسیر، رسانه‌ها، فضای مجازی و مطبوعات نقش کلیدی دارند. ما در بسیج دانش‌آموزی، خود را خادم این مسیر می‌دانیم و از بودن در کنار دانش‌آموزان در مدارس، احساس افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به تهدیدات دشمن در حوزه دانش‌آموزی گفت: دشمن برای این قشر برنامه‌ریزی مدونی دارد. اتفاقات سال‌های اخیر نشان داد که مدارس، یکی از بسترهای اصلی هدف‌گذاری دشمن هستند. بنابراین، حضور فعال و مستمر در کنار دانش‌آموزان، ضرورتی انکارناپذیر است.

نظری به برنامه‌های علمی سازمان اشاره کرد و گفت: در حوزه علمی، بزرگ‌ترین لیگ علمی جهان اسلام با عنوان لیگ پایا برای دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار می‌شود. برخلاف مراکزی که هزینه‌های سنگین دریافت می‌کنند، ما این برنامه را رایگان و با هدف ارتقای بنیه علمی دانش‌آموزان مناطق محروم اجرا می‌کنیم. مکمل‌های آموزشی نیز به‌صورت آنلاین در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار می‌گیرد تا عدالت آموزشی محقق شود.

نظری به برنامه‌های علمی سازمان اشاره کرد و گفت: در حوزه علمی، بزرگ‌ترین لیگ علمی جهان اسلام با عنوان لیگ پایا برای دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار می‌شود. برخلاف مراکزی که هزینه‌های سنگین دریافت می‌کنند، ما این برنامه را رایگان و با هدف ارتقای بنیه علمی دانش‌آموزان مناطق محروم اجرا می‌کنیم. مکمل‌های آموزشی نیز به‌صورت آنلاین در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار می‌گیرد تا عدالت آموزشی محقق شود.