به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم سیاوش مسلمی، در نشست خبری با شعار می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم؛ حضور پیدا کرد و با اشاره به فرارسیدن هشتم آبان‌ماه، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی، اظهار کرد: برنامه‌های این هفته از هشتم آبان آغاز می‌شود و تا چهاردهم آبان ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر جایگاه دانش‌آموزان در آینده کشور افزود: دانش‌آموزان با وجود اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که در تمدن‌سازی و آینده‌سازی کشور دارند، آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در حالی که بسیاری از کشورها به موضوع تربیت دانش‌آموزان در ابعاد مختلف توجه ویژه دارند، ما نیز باید نگاه سرمایه‌ای به این قشر را تقویت کنیم.

مسلمی با اشاره به جمعیت بیش از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان کشور تصریح کرد: این جمعیت، سرمایه عظیم انسانی کشور به شمار می‌رود و آینده ایران در دست همین دانش‌آموزان است. هر اندازه امروز برای تربیت و پرورش این نسل سرمایه‌گذاری کنیم، در آینده نتایج آن را خواهیم دید.

رئیس بسیج دانش‌آموزی با انتقاد از کم‌توجهی به تربیت هدفمند دانش‌آموزان ادامه داد: به اعتقاد من، بخشی از آثار کوتاهی‌های صورت‌گرفته در این حوزه را امروز می‌توان مشاهده کرد. دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه‌ای به دانش‌آموزان ما دسترسی دارد، اما باید از خود بپرسیم که ما به‌عنوان متولیان تربیت، تا چه اندازه در کنار دانش‌آموزان حضور داریم و آیا توانسته‌ایم بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی، هدف‌گذاری درستی برای تربیت آنان داشته باشیم؟

وی با اشاره به تلاش کشورهای مختلف برای جذب نیروهای جوان و نخبه گفت: بسیاری از کشورها نیروی انسانی جوان را سرمایه‌ای راهبردی می‌دانند و برای جذب استعدادها، حتی از کشورهای در حال توسعه، برنامه‌ریزی می‌کنند. بنابراین، ما نیز باید برای پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای آینده کشور، برنامه‌ای جدی و هدفمند داشته باشیم.

مسلمی با تشریح جایگاه بسیج دانش‌آموزی در نظام تربیتی کشور بیان کرد: بسیج دانش‌آموزی به‌عنوان یکی از تشکل‌های فعال در مجموعه آموزش‌وپرورش، ظرفیت فعالیت در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی، ورزشی، سیاسی و اعتقادی را دارد و تلاش می‌کند متناسب با توان و امکانات خود، در مسیر تربیت و توانمندسازی دانش‌آموزان گام بردارد.

وی هفته بسیج دانش‌آموزی را فرصتی برای بازخوانی فعالیت‌ها و دستاوردهای این مجموعه دانست و گفت: این هفته صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای نمایش استعدادها، خلاقیت‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف است.

رئیس بسیج دانش‌آموزی با اشاره به برنامه‌های این تشکل در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: امسال شهید ایلیا علیخانی و شهیده ریحان‌سادات ساداتی به‌عنوان شهدای شاخص ملی بسیج دانش‌آموزی معرفی شده‌اند و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در مناسبت‌ها و برنامه‌های مختلف، ویژگی‌ها و الگوهای رفتاری این شهدا را برای دانش‌آموزان تبیین کنیم.

وی درباره نحوه انتخاب شهدای شاخص دانش‌آموزی توضیح داد: در این فرایند، از استان‌های مختلف فراخوان دریافت می‌شود و اطلاعات مربوط به شهدای دانش‌آموز، سوابق، ویژگی‌ها و خصوصیات برجسته آنان گردآوری می‌شود. سپس با بررسی و داوری، شهیدانی که واجد شاخص‌های موردنظر باشند، به‌عنوان شهدای شاخص ملی معرفی می‌شوند. استان‌ها نیز شهدای شاخص استانی خود را معرفی می‌کنند و این فرایند هر سال ادامه دارد.

مسلمی با اشاره به سابقه فعالیت بسیج دانش‌آموزی از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی افزود: این تشکل با هدف پرورش نسلی آگاه، مؤمن، متعهد و انقلابی فعالیت کرده و تلاش داشته است دانش‌آموزان بسیجی را در عرصه‌های تربیتی، علمی، فرهنگی، ورزشی، سازندگی و دفاعی به میدان بیاورد.

وی تأکید کرد: بسیج دانش‌آموزی تلاش می‌کند در عرصه‌های مختلف، زمینه نقش‌آفرینی دانش‌آموزان را فراهم کند تا آنان بتوانند در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران نقش مؤثری ایفا کنند.

مدرسه، میدان اصلی فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی

رئیس بسیج دانش‌آموزی با تشریح رویکرد برنامه‌های امسال این هفته گفت: برای اجرای برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی، چند مؤلفه اصلی در نظر گرفته‌ایم که مدرسه، دانش‌آموز، خدمت، روایت موفقیت‌ها و رسانه از مهم‌ترین آن‌ها هستند.

وی افزود: نخستین تغییر در رویکرد امسال، انتخاب مدرسه به‌عنوان میدان اصلی فعالیت‌هاست. در سال‌های گذشته بخشی از برنامه‌ها خارج از محیط مدرسه اجرا می‌شد، اما امسال تلاش کرده‌ایم مدرسه را در کانون برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها قرار دهیم.

مسلمی با تأکید بر نقش محوری دانش‌آموزان در این برنامه‌ها اظهار کرد: دانش‌آموز باید بازیگر اصلی و کنشگر میدان مدرسه باشد. هدف این است که دانش‌آموزان صرفاً مخاطب برنامه‌ها نباشند، بلکه خودشان در طراحی و اجرای فعالیت‌ها نقش‌آفرینی کنند و استعدادهای نهفته آنان در محیط مدرسه شکوفا شود.

وی خدمت را یکی دیگر از محورهای اصلی برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی دانست و گفت: نتیجه ملموس فعالیت‌های دانش‌آموزان باید در قالب خدمت نمایان شود؛ خدمتی که می‌تواند به خود دانش‌آموز، هم‌نوعان او، مدرسه و جامعه ارائه شود و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی جلوه پیدا کند.

رئیس بسیج دانش‌آموزی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در میان دانش‌آموزان ادامه داد: روایت حاصل از این فعالیت‌ها باید روایت موفقیت‌ها باشد. ما به دنبال آن هستیم که توانمندی‌ها و دستاوردهای دانش‌آموزان دیده شود و از طریق رسانه، این موفقیت‌ها به جامعه معرفی شود.

وی درباره شعار امسال هفته بسیج دانش‌آموزی نیز گفت: شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» با محوریت سه کلیدواژه اصلی طراحی شده است و برنامه‌های این هفته نیز با توجه به همین رویکرد و با تکیه بر ظرفیت مدرسه، مشارکت دانش‌آموزان و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای دنبال خواهد شد.

مسلمی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی برای انعکاس فعالیت‌ها و دستاوردهای دانش‌آموزان تأکید کرد و از تلاش همکاران این حوزه در طراحی و اجرای برنامه‌های مرتبط با هفته بسیج دانش‌آموزی قدردانی کرد.