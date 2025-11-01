مدرسه روستای کمیز در دو روز رنگ تازه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی جهادی و مردمی، گروه جهادی «اثر ۳۱۳» با همکاری داوطلبان محلی در روزهای هشتم و نهم آبان‌ماه سال جاری عملیات رنگ‌آمیزی و بهسازی مدرسه روستای کمیز را اجرا کرد.

کار رنگ‌آمیزی از صبح روز نخست آغاز شد و تا غروب روز دوم ادامه یافت.

در این مدت دیوارهای بیرونی، راهروها و کلاس‌های درس رنگ‌آمیزی شد و برخی تعمیرات جزئی مانند ترمیم درب‌ها و تعویض پلاک‌های دیواری نیز انجام گرفت.

حامد روحانی مسئول گروه جهادی «اثر ۳۱۳»، اظهار داشت: با تقسیم کار میان اعضا و کمک شورای دانش‌آموزی توانستیم پروژه را سریع و باکیفیت به پایان برسانیم، تمام مواد مصرفی نیز با حمایت‌های مردمی و منابع محلی تأمین شد.

وی افزود: هدف ما ایجاد محیطی شاد و باانگیزه برای دانش‌آموزان بود تا سال تحصیلی را با روحیه‌ای تازه آغاز کنند.

مدیر مدرسه کمیز نیز ضمن قدردانی از همکاری گروه‌های جهادی و خانواده‌ها، گفت: تغییر چهره مدرسه علاوه بر بهبود فضا تأثیر مثبتی بر روحیه یادگیری دانش‌آموزان خواهد داشت.

این اقدام جهادی با هدف تقویت حس تعلق به مدرسه، افزایش انگیزه تحصیلی و ترویج روحیه مشارکت اجتماعی انجام شد و قرار است در آینده بازبینی و نگهداری دوره‌ای رنگ‌آمیزی نیز در دستور کار قرار گیرد.