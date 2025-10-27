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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

قیمت طلا و سکه امروز ۵ آبان ۱۴۰۴؛ قیمتها نزولی شد

قیمت طلا و سکه امروز ۵ آبان ۱۴۰۴؛ قیمتها نزولی شد

امروز -دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴- قیمت سکه طرح قدیم به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده و حباب این سکه نیز ۹ میلیون و ۳۹ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین نرخ اعلامی، بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز -دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴- با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی از ۱۰ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان رسید.

سکه تمام نیز با کاهش حدود یک میلیون تومانی به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است.

قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش

سکه قیمت حباب
سکه طرح قدیم ۱۱۲ میلیون تومان ۹ میلیون و ۳۹ هزار تومان
سکه طرح جدید ۱۰۶ میلیون و۹۰۰ هزار تومان ۳ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ۷ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان
سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ۳ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان

قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش

طلا قیمت
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و۶۴۶ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان
مثقال طلا ۴۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان
اونس طلا ۴۰۴۲ دلار و ۴۷ سنت
کد مطلب 6636049
سمیه رسولی

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