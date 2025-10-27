قیمت طلا و سکه امروز ۵ آبان ۱۴۰۴؛ قیمتها نزولی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین نرخ اعلامی، بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز -دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴- با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی از ۱۰ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان رسید.
سکه تمام نیز با کاهش حدود یک میلیون تومانی به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سکه تا لحظه تنظیم گزارش
|سکه
|قیمت
|حباب
|سکه طرح قدیم
|۱۱۲ میلیون تومان
|۹ میلیون و ۳۹ هزار تومان
|سکه طرح جدید
|۱۰۶ میلیون و۹۰۰ هزار تومان
|۳ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|۷ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|۳ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان
قیمت طلا تا لحظه تنظیم گزارش
|طلا
|قیمت
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و۶۴۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان
|مثقال طلا
|۴۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان
|اونس طلا
|۴۰۴۲ دلار و ۴۷ سنت
نظر شما