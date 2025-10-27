سجادی: رضایت پرستاران اساس پایداری نظام درمان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر دوشنبه در بازدید از بیمارستان بعثت و تجلیل از پرستاران اظهار کرد: روز پرستار، روز صبوری و ایثار است.

فرماندار سنندج ضمن تبریک این روز به سفیدپوشان خط مقدم سلامت، از تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان در خدمت به بیماران قدردانی کرد.

سجادی گفت: روز پرستار فرصتی است تا از تلاش‌های بی‌وقفه شما قدردانی کنیم؛ شما با فداکاری و مهربانی، در سخت‌ترین لحظات کنار بیماران می‌مانید و بدون شک بخش مهمی از اعتماد مردم به نظام سلامت، مدیون حضور مؤثر و دلسوزانه پرستاران است.

وی با اهدای شاخه گل به پرستاران، از زحمات آنان قدردانی کرد و افزود: بهترین هدیه‌ای که می‌توانیم به جامعه پرستاری بدهیم، تلاش برای حل ریشه‌ای مشکلات و انجام کارهای بنیادی در حوزه سلامت است و دولت چهاردهم بر این باور است که رضایت پرستاران، اساس پایداری نظام درمان کشور است.

در ادامه این بازدید، جمعی از پرستاران نیز به بیان دغدغه‌هایی همچون کمبود نیروی انسانی، فشار کاری بالا و لزوم ارتقای وضعیت رفاهی پرداختند.