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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

سجادی: رضایت پرستاران اساس پایداری نظام درمان کشور است

سجادی: رضایت پرستاران اساس پایداری نظام درمان کشور است

سنندج- فرمانداری سنندج گفت: دولت چهاردهم بر این باور است که رضایت پرستاران، اساس پایداری نظام درمان کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر دوشنبه در بازدید از بیمارستان بعثت و تجلیل از پرستاران اظهار کرد: روز پرستار، روز صبوری و ایثار است.

فرماندار سنندج ضمن تبریک این روز به سفیدپوشان خط مقدم سلامت، از تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان در خدمت به بیماران قدردانی کرد.

سجادی: رضایت پرستاران اساس پایداری نظام درمان کشور است

سجادی گفت: روز پرستار فرصتی است تا از تلاش‌های بی‌وقفه شما قدردانی کنیم؛ شما با فداکاری و مهربانی، در سخت‌ترین لحظات کنار بیماران می‌مانید و بدون شک بخش مهمی از اعتماد مردم به نظام سلامت، مدیون حضور مؤثر و دلسوزانه پرستاران است.

وی با اهدای شاخه گل به پرستاران، از زحمات آنان قدردانی کرد و افزود: بهترین هدیه‌ای که می‌توانیم به جامعه پرستاری بدهیم، تلاش برای حل ریشه‌ای مشکلات و انجام کارهای بنیادی در حوزه سلامت است و دولت چهاردهم بر این باور است که رضایت پرستاران، اساس پایداری نظام درمان کشور است.

سجادی: رضایت پرستاران اساس پایداری نظام درمان کشور است

در ادامه این بازدید، جمعی از پرستاران نیز به بیان دغدغه‌هایی همچون کمبود نیروی انسانی، فشار کاری بالا و لزوم ارتقای وضعیت رفاهی پرداختند.

کد مطلب 6636068

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