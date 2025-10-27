به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله شاکری، رئیس دانشگاه معارف اسلامی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اهداف برگزاری همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره مقام معظم رهبری» گفت: این رویداد با حضور اندیشمندان، اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه در دانشگاه معارف اسلامی قم برگزار می‌شود و در آن مجموعه‌ای از مقالات علمی، نشست‌های تخصصی و سخنرانی‌های مرتبط با مباحث مدیریت انقلاب اسلامی ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲۵ نشست مقدماتی با حضور شخصیت‌های علمی از استان‌های مختلف کشور از جمله تهران، قم و خراسان جنوبی در راستای تبیین محورهای این همایش برگزار شده است، افزود: در دبیرخانه همایش بیش از ۴۰۰ اثر علمی دریافت شد که از میان آنها ۱۵۰ مقاله در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی پذیرفته شده و در ایام برگزاری همایش رونمایی می‌شود.

رئیس دانشگاه معارف اسلامی با بیان اینکه مدیریت تراز انقلاب اسلامی برآمده از اندیشه و سیره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: مهم‌ترین تحول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه رهبری در ساختار نظام جمهوری اسلامی بوده که از دوران امام راحل تا دوره رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مسیر تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی را رقم زده است. مطالعه دقیق اندیشه‌ها و سیره این دو رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، نقشی کلیدی در بازتعریف هویت انقلاب و مصون‌سازی آن در برابر تهدیدات دارد.

حجت‌الاسلام شاکری با تأکید بر اینکه تحلیل مبانی فکری امامین انقلاب اسلامی می‌تواند در حفظ و ارتقای مدیریت تراز انقلاب نقش‌آفرین باشد، تصریح کرد: در طول سال‌های انقلاب، با وجود مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های متعدد، رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری موجب عبور موفق کشور از بحران‌ها شده است و بازخوانی این سیره مدیریتی برای امروز و آینده کشور ضروری است.

وی با اشاره به اینکه نمونه‌ای از مدیریت تراز انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس نمود یافت، افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی، ملت ایران با تکیه بر اندیشه‌های امام راحل و رهبری انقلاب، با وجود کمبود تجهیزات و شرایط سخت، در برابر جبهه متحد شرق و غرب ایستادگی کرد و این الگو همچنان قابلیت بازخوانی دارد.

نقش مردم و رهبری در حوادثی نظیر جنگ ۱۲ روزه مصادیق مدیریت انقلابی

رئیس دانشگاه معارف اسلامی نقش مردم و رهبری در حوادثی نظیر جنگ ۱۲ روزه را نیز از مصادیق مدیریت انقلابی دانست و گفت: در آن مقطع زمانی که کشور تحت فشار ترور فرماندهان قرار داشت، با تدبیر رهبری، جانشینان مناسب در کوتاه‌ترین زمان معرفی شدند و کشور با پاسخ قاطع به دشمن نشان داد که رهبری در مدیریت بحران‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد.

حجت‌الاسلام شاکری با اشاره به اینکه همایش پیش‌رو با هدف بازخوانی اندیشه‌های مدیریتی رهبر معظم انقلاب طراحی شده است، گفت: ایجاد نگاه جامع به مسائل داخلی و بین‌المللی، تأکید بر عقلانیت انقلابی، توجه به مدیریت مردمی، نقش‌آفرینی نخبگان و مقاومت در برابر فشارهای خارجی از اهداف اصلی این همایش است. وی بیانیه گام دوم انقلاب را نقشه راه مدیریت آینده کشور عنوان کرد و افزود: یکی از تأکیدات همایش، لزوم پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته و تقویت نقاط قوت مدیریت انقلاب در پرتو بیانیه گام دوم است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته کنگره بین‌المللی «اندیشه‌های قرآنی مقام معظم رهبری» توسط دانشگاه معارف اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در روند این فعالیت‌ها، معرفی الگوهای معاصر مدیریت انقلابی همچون شهید رئیسی، شهید قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله توسط اساتید و پژوهشگران دنبال شده است و در همایش جدید نیز آثار مرتبط با مدیریت تراز انقلاب در سطح ملی ارائه می‌شود.

حجت‌الاسلام شاکری، این همایش با همکاری بیش از ۳۰ مرکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌شود و در روز نخست افتتاحیه و پنج نشست تخصصی در حوزه‌های حکمرانی، مدیریت راهبردی، آینده‌پژوهی، مدیریت رسانه، سیاست خارجی، مدیریت اخلاقی و تربیتی و مدیریت تمدن اسلامی برنامه‌ریزی شده است. همچنین مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها با شخصیت‌های برجسته مدیریتی کشور در حوزه اندیشه انقلاب در کنار مقالات برتر منتشر و در مراسم اختتامیه از آثار منتخب تقدیر خواهد شد.

رئیس دانشگاه معارف اسلامی در پایان زمان افتتاحیه همایش ملی «مدیریت تراز انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره مقام معظم رهبری» را صبح روز چهارشنبه هفتم آبان در دانشگاه معارف اسلامی قم اعلام کرد و گفت: در این رویداد علمی، حضور سخنرانان برجسته در افتتاحیه و اختتامیه و ارائه رسمی مقالات برتر پیش‌بینی شده است.