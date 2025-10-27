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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین

پورامین رکورد ایران را شکست و نهم شد

پورامین رکورد ایران را شکست و نهم شد

زهرا پورامین با مهار وزنه ۶۴ کیلوگرم در حرکت یک‌ضرب دسته ۴۸ کیلوگرم بازی‌های آسیایی به مقام نهم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در پایان حرکت‌های یکضرب دسته ۴۸ کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی بحرین در بخش دختران زهرا پورامین با مهار وزنه ۶۴ کیلوگرم در جایگاه نهم قرار گرفت.
پورامین در حرکت اول یکضرب وزنه ۶۰ کیلویی را مهار کرد و ۷ کیلوگرم رکورد استاندارد ایران را افزایش داد. او در حرکت دوم هم موفق بود و با مهار وزنه ۶۴ کیلوگرم، برای بار دوم و این بار به میزان ۴ کیلوگرم رکورد قبلی ایران را که در اختیار خودش قرار داشت افزایش داد اما در تلاش سوم موفق به مهار وزنه ۶۸ کیلوگرم نشد و در پایان حرکت‌های یکضرب در جایگاه نهم قرار گرفت.

در حرکت یکضرب دسته ۴۸ کیلوگرم دختران، لان ژین یی از چین با رکورد ۷۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید، کیم جو گیونگ از کره شمالی با مهار وزنه ۷۶ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و مونیسا اودیلووا از ازبکستان با رکورد ۷۲ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

کد مطلب 6636198

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