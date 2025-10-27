گل‌علی بابایی؛ دبیر علمی چهارمین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر ادبی مدافعان حرم و محور مقاومت، جایزه سردار شهید حسین همدانی، در خصوص تغییر زمان برگزاری این جایزه به خبرنگار مهر گفت: علت عمده به تعویق افتادن موعد برگزاری این مناسبت ادبی شاید ناشی از حال و هوای حاکم بر کشور پس از تجربۀ «نبرد قهرمانانه ۱۲روزه ملت ایران در برابر تجاوز نظامی سراسری شیطان بزرگ و پادوی جنایتکار صهیونیست آن» به تمامیت سرزمینی میهن عزیزمان باشد. چراکه بعد از برقراری آتش بس در آن نبرد، بسیاری از برنامه‌ریزی‌های مناسبتی در حیطه‌های هنری و ادبی کشور دستخوش نوعی تعلیق و بعضاً بلاتکلیفی شد. به تعویق افتادن زمان برگزاری رویداد ادبی دوسالانه جایزه سردار شهید همدانی هم از این فضای ابهام‌آلود بی‌تاثیر نبود.

دبیر جایزه شهید همدانی در ادامه گفت: مع‌الوصف بر اساس تاکید ویژه فرماندهی محترم سپاه تهران بزرگ؛ سردار حسن‌زاده که مسئولیت این دوره از جایزه شهید همدانی را بر عهده گرفته‌اند و با پیگیری شبانه‌روزی دست‌اندرکاران این دوسالانه ادبی، مقرر شد چهارمین دوره؛ در دهه پایانی دی‌ماه امسال در تهران برگزار شود.

گل‌علی بابایی در خصوص روند داوری آثار دریافتی افزود: روند فراخوانی ارسال آثار، طی دو مرحله انجام گرفت. ابتدا موعد نهایی ارسال آثار تا پایان شهریورماه امسال تعیین شده بود، منتها بعد از آن که مسئولیت برگزاری این مناسبت، از «مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس» به سپاه تهران بزرگ منتقل شد، تصمیم گرفتیم با توجه به حُسن استقبال ناشرین و صاحبان آثار، این موعد تا بیستم آبان ماه امسال تمدید شود.

نویسنده و منتقد حوزه ادبیات پایداری درباره روند بررسی مقدماتی و غربالگری آثار دریافتی به دبیرخانه جشنواره طی این دوره گفت: تا به امروز، حدود ۲۰۰ عنوان اثر ادبی در حیطه‌های: سرگذشت‌نامه، پژوهش، خاطره‌نگاری، داستان و رمان بزرگسال و همچنین ادبیات داستانی رده سنی کودک و نوجوان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است. تقریباً اکثر آثار را ناشران محترم آنها (هم از تهران و مراکز استان‌های کشور)، به دبیرخانه ارسال کرده‌اند. ضمن آن که آثار مربوط به بخش بین‌الملل نیز در مرحله رصد و جمع‌آوری است.

بابایی با اشاره به اینکه در اساسنامه این مناسبت ادبی، ترویج آثار ادبی شاخص در حوزه محور مقاومت جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده، گفت: بعد از تحولات یک ساله اخیر در عرصه نبرد طوفان‌الاقصی، براندازی حکومت سوریه توسط جبهه متحد آمریکایی_ صهیونی و به قدرت رساندن تروریست‌های تکفیری در دمشق و همچنین شهادت رهبران ارشد سیاسی_نظامی مقاومت اسلامی در لبنان و غزه مظلوم_ آثار ادبی واصله به جشنواره، به این مسائل هم پرداخته‌اند.

او افزود: اتفاقاً شماری از آثار ارسال شده به دبیرخانه ارتباط مستقیم با شهیدان شاخص یک ساله اخیر محور مقاومت دارند. منتها از آنجا که بنده در جایگاه دبیر علمی این رویداد، در خدمت اهالی قلم هستم؛ محض رعایت موازین بی‌طرفی و عدم تبلیغ آن آثار، از نام بردن آنها معذورم.

دبیر علمی چهارمین دوره دوسالانه شهید همدانی در خصوص اینکه در جشنواره امسال هم، اثر یا آثاری درباره شهید همدانی حضور دارد، گفت: شاید تا زمان پایان موعد ارسال آثار به دبیرخانه، یک یا چند اثر درباره آن حبیب مدافعین حرم به جشنواره برسد؛ شاید هم نرسد. مهم این است که چراغ فروزان این مناسبت فرخنده ادبی، به نام و یاد آن شهید بزرگوار روشن شد و تا به امروز در بوستان معطر ادبیات کشورمان کماکان نورافشان باقی مانده و به حول و قوه الهی خواهد ماند. به قول زنده یاد علی حاتمی؛ آیین چراغ، خاموشی نیست.

او در پایان گفت: در اینجا بر خودم فرض می‌دانم از تمامی گرامیانی که طی سه دوره گذشته، برای برگزاری شایسته این دوسالانه ادبی تلاش و مساعدت کردند، سپاس صمیمانه خودم را تقدیم کنم. خصوصاً از جناب آقای محسن مؤمنی شریف؛ ریاست وقت حوزه هنری انقلاب اسلامی، سردار علی محمد نائینی؛ ریاست پیشین مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، همچنین عزیزان دست‌اندرکار در بنیاد فرهنگی شهید همدانی، انتشارات ۲۷ بعثت و دیگر گرامیانی که طی این شش سال به هر نحو ممکن یاری رسان برگزاری جایزه ادبی شهید همدانی بوده‌اند.