مهلت اجرای بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین‌پور اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به درخواست‌های مکرر مودیان و در راستای حمایت از آنها، دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ را صادر کرده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر افزود: بر اساس این دستورالعمل، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ امکان بهره‌مندی از حداکثر بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیان فراهم می‌شود.

وی افزود: مودیانی که تا تاریخ ذکر شده مانده بدهی اصلی و جرایم غیرقابل بخشش خود را تسویه کنند، می‌توانند همچنان از مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰، شامل تفویض بیشترین اختیار بخشودگی جرایم بهره‌مند شوند.