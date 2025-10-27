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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

مهلت اجرای بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی تمدید شد

مهلت اجرای بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی تمدید شد

بوشهر- مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر از تمدید مهلت اجرای بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی لغایت اول آذر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین‌پور اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به درخواست‌های مکرر مودیان و در راستای حمایت از آنها، دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ را صادر کرده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر افزود: بر اساس این دستورالعمل، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ امکان بهره‌مندی از حداکثر بخشودگی جرایم مالیاتی برای مودیان فراهم می‌شود.

وی افزود: مودیانی که تا تاریخ ذکر شده مانده بدهی اصلی و جرایم غیرقابل بخشش خود را تسویه کنند، می‌توانند همچنان از مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰، شامل تفویض بیشترین اختیار بخشودگی جرایم بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6636331

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