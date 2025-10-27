جشنواره «هُمام»؛ تجلی غیرت و همت هنرمندان معلول

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با حضور در چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام»، این رویداد را تجلی «غیرت، همت و امید» دانست و بر نقش آن در ترویج خلاقیت میان هنرمندان توان‌یاب تأکید کرد.

وی اظهار کرد: جشنواره‌ها آئینه جوشش و کوشش هنرمندان هستند، اما ویژگی ممتاز جشنواره همام در این است که جوشش درونی و نیت خیر بر کوشش بیرونی غلبه دارد. طعم این جشنواره، طعم غیرت، همت و امید است و امیدآفرینی آن برای مخاطبان ستودنی است.

جلالی با اشاره به اینکه جشنواره «همام» نشان داده نواقص جسمی نمی‌تواند مانعی برای بروز خلاقیت در هنر ایرانی باشد، افزود: هنر ایرانی می‌تواند در خلق عشق، امنیت، اخلاق و حتی ثروت مؤثر باشد. در «همام»، پیوند عمیقی میان هنرمند و اثرش دیده می‌شود و همین معناست که در دنیای امروز ارزش‌گذاری می‌شود.

معاون صنایع‌دستی کشور با اشاره به حمایت‌های وزارتخانه از هنرمندان توان‌یاب گفت: تمام تعهدات مربوط به ارائه تسهیلات و وام‌ها در حال اجراست. در جشنواره فجر نیز بخشی ویژه برای این هنرمندان بدون داوری در نظر گرفته‌ایم و در نمایشگاه‌های ملی صنایع‌دستی سراسر کشور غرفه‌هایی اختصاصی به آنان تعلق می‌گیرد.

وی از ارائه تسهیلات کم‌بهره در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: هنرمندان جشنواره «همام» می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند، به شرط آنکه مجوز صنایع‌دستی داشته و در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده باشند. یکی از چالش‌های اصلی ما کمبود اطلاع‌رسانی است که با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای و سازمان بهزیستی در حال رفع آن هستیم.

جلالی همچنین از بررسی «زنجیره ارزش صنایع‌دستی» در کمیسیون فرهنگی دولت خبر داد و گفت: در این زنجیره، بخشی به حوزه بهزیستی و توان‌یابان اختصاص یافته است تا از موازی‌کاری جلوگیری و اقدامات بنیادی در حمایت از این قشر انجام شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره صادرات آثار هنرمندان دارای معلولیت افزود: آمار تفکیکی دقیقی از صادرات آثار این هنرمندان وجود ندارد، زیرا صادرات هنری اغلب به‌صورت انفرادی انجام می‌شود، در حالی که صادرات صنعتی ساختارمندتر است. با این حال تلاش داریم با تشکیل شرکت‌های پشتیبان صادرات (EMCها)، روایت و قصه تولیدات هنرمندان توان‌یاب را به‌عنوان بخشی از دیپلماسی فرهنگی ایران به جهان معرفی کنیم.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی در پایان از پیگیری پروژه «حکمرانی داده» در حوزه صنایع‌دستی خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، اطلاعات هنرمندان به‌صورت دقیق و تفکیکی تحلیل خواهد شد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های واقعی صورت می‌گیرد. امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز اعتباری ویژه برای این موضوع اختصاص یابد.