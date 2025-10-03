  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

دادگاه هلند، دولت را ملزم به بازنگری در صادرات سلاح به تل‌آویو کرد

دادگاه هلند، دولت را ملزم به بازنگری در صادرات سلاح به تل‌آویو کرد

دادگاه عالی هلند به دولت این کشور دستور داد تا در سیاست‌ صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی بازنگری کرده و ممنوعیت صادرات قطعات جنگنده‌های اف 35 را تا زمان تکمیل ارزیابی ها، تمدید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دادگاه عالی هلند امروز جمعه با صدور حکمی دولت را ملزم به بازنگری سیاست‌های صادرات تسلیحات خود به رژیم صهیونیستی کرد، چرا که نگرانی‌ها از احتمال استفاده از این قطعات در نقض قوانین بین‌المللی تشدید شده است.

این دادگاه توضیح داد که حکم صادر شده توسط دادگاه بدوی در سال گذشته مبنی بر ممنوعیت دائمی صادرات قطعات جنگنده‌های اف ۳۵ را تأیید نمی‌کند، اما تأکید کرد که دولت باید ارزیابی خود را از وضعیت موجود انجام دهد تا خطرات حقوقی مرتبط با این صادرات را مشخص کند.

بر اساس این حکم، دولت شش هفته مهلت دارد تا بازنگری را تکمیل کند و صادرات قطعات هواپیماهای جنگی در این مدت ممنوع خواهد بود.

در همین راستا، روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی که در ۲۹ سپتامبر گذشته منتشر کرد، نوشت که تحقیقات علمی و تعامل با دانشگاه‌ها در سرزمین‌های اشغالی با تحریم بی‌سابقه‌ای مواجه است.

این روزنامه افزود که حدود ۱۰۰۰ دانشمند طوماری را امضا کرده‌اند که در آن از مرکز « CERN» به عنوان بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذرات در جهان، خواستند تا در همکاری خود با کابینه رژیم صهیونیستی در واکنش به تخریب نوار غزه توسط ارتش اسرائیل بازنگری کند.

کد خبر 6610263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها