به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با معتمدان، بزرگان و متنفذان ایل بزرگ چگنی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی به‌ویژه ۵۱۶ شهید سرافراز انتظامی استان و ۵۷ شهید عرصه مبارزه با سوداگران مرگ، بر جایگاه تاریخی ایل چگنی در حفظ همبستگی، ولایت‌مداری و وحدت اجتماعی تأکید کرد.

وی گفت: بزرگان و معتمدان محور انسجام و همدلی در جامعه‌اند و نقش آنها در هدایت مردم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بی‌بدیل است. حضور این چهره‌های تأثیرگذار در کنار نظام، موجب تقویت امنیت و آرامش عمومی در منطقه می‌شود.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه پلیس همواره همراه و یاور مردم است، افزود: در مسیر برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، هیچ‌گونه تساهل و اغماضی وجود ندارد و قانون برای همه یکسان است. پلیس با تمام توان از امنیت و سلامت مردم پاسداری می‌کند.

سردار هاشمی فر، تأکید کرد: مواد مخدر آفت جان و بنیان خانواده‌ها است و همه باید در مقابله با این پدیده خانمان‌سوز همدل و متحد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پدیده تیراندازی‌های غیرمجاز در مراسم‌ها را یکی از آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: اگرچه سلاح نماد غیرت عشایری بوده است، اما امروز نباید به ابزار تهدید و ناامنی تبدیل شود. با مشارکت بزرگان و خانواده‌ها باید فرهنگ «نه به تیراندازی» را در جامعه نهادینه کنیم.

فرمانده انتظامی لرستان ضمن تقدیر از مسئولان شهرستان چگنی و اعضای شورای تأمین برای همکاری در ایجاد امنیت پایدار، بیان داشت: انسجام، همدلی و وحدت رمز موفقیت جامعه است و پلیس همواره در کنار مردم برای روشنگری، پیشگیری و توسعه امنیت اجتماعی می‌کوشد.

سردار هاشمی فر با اشاره به‌ضرورت تداوم نشست‌های هم‌اندیشی، گفت: باتکیه‌بر وحدت، عقلانیت و ایمان می‌توان جامعه‌ای سالم، امن و پیشرو ساخت.