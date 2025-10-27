به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از چهارمین دوره جشنواره «همام» که با محوریت استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: امسال چهارمین دوره جشنواره همام با حضور گسترده هنرمندان از سراسر کشور برگزار شده و بیش از ۴۳۰ هنرمند از ۳۱ استان در این رویداد شرکت کرده‌اند که حدود ۳۶ درصد از آثار متعلق به هنرمندان تهرانی است.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های شاخص این دوره، حضور هنرمندان بین‌المللی است؛ به‌گونه‌ای که آثار بیش از ۱۴ کشور در این جشنواره به نمایش گذاشته شده است. این اتفاق به همت دست‌اندرکاران جشنواره و با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همراهی وزارت کشور محقق شد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد مهاجران کشور در استان تهران سکونت دارند، از ابتدای امسال طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.

معتمدیان ادامه داد: خوشبختانه با فراخوان استانداری تهران، بیش از ۷۰ درصد از مهاجران به‌صورت داوطلبانه و خودمعرف به اردوگاه‌های تعیین‌شده مراجعه کرده‌اند و زمینه بازگشت داوطلبانه آنان به کشورشان فراهم شده است.

وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح افزود: تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار نفر در قالب این طرح شناسایی و ساماندهی شده‌اند و اجرای آن با همکاری مطلوب نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و سایر ضابطان در مناطق مختلف تهران بزرگ، شرق و غرب تهران ادامه دارد تا اهداف تعیین‌شده به‌طور کامل محقق شود.