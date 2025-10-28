به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان صبح سه‌شنبه در آیین اعزام کاروان راهیان نور دختران خراسان شمالی که در شبستان امام‌زاده سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: اردوهای راهیان نور فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و تاریخ معاصر انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در سال گذشته سه‌هزار دانش‌آموز از خراسان شمالی در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند و امسال نیز به تعداد شهدای استان، اعزام دانش‌آموزان برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: در این مرحله، ۳۵۰ دانش‌آموز دختر بجنوردی به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می‌شوند.

متقیان همچنین با اشاره به دستاوردهای علمی دانش‌آموزان استان گفت: هفت نفر از دانش‌آموزان متوسطه دوم خراسان شمالی موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز المپیادهای علمی کشور شده‌اند که این موفقیت‌ها نشان از توانمندی علمی و انگیزه بالای دانش‌آموزان استان است.

وی بیان کرد: اردوهای راهیان نور علاوه بر آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس، زمینه‌ساز رشد فکری، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در میان نسل جوان است.