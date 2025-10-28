تجلیل از پرستاران در آئین بزرگداشت میلاد حضرت زینب (س) در بخش بمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قورچی‌زاده بخشدار بمانی، در این مراسم، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و هفته پرستار، از زحمات شبانه‌روزی و تلاش‌های خالصانه پرستاران و کادر درمان قدردانی کرد و گفت: پرستاران با صبر، فداکاری و روحیه ایثار، همواره در صف نخست خدمت‌رسانی به بیماران قرار دارند و نقش بی‌بدیلی در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

قورچی‌زاده افزود: تلاش‌های پرستاران به‌ویژه در دوران شیوع بیماری‌های واگیردار و شرایط بحرانی، شایسته تقدیر و تکریم است و باید قدردان این قشر پرتلاش بود.

در پایان این مراسم از تعدادی از پرستاران نمونه با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.