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۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۱۹

تجلیل از پرستاران در آئین بزرگداشت میلاد حضرت زینب (س) در بخش بمانی

تجلیل از پرستاران در آئین بزرگداشت میلاد حضرت زینب (س) در بخش بمانی

سیریک – آئین تجلیل از پرستاران به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت هفته پرستار با حضور بخشدار بمانی، جمعی از مسئولان محلی و پرستاران شاغل این بخش در سیریک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قورچی‌زاده بخشدار بمانی، در این مراسم، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و هفته پرستار، از زحمات شبانه‌روزی و تلاش‌های خالصانه پرستاران و کادر درمان قدردانی کرد و گفت: پرستاران با صبر، فداکاری و روحیه ایثار، همواره در صف نخست خدمت‌رسانی به بیماران قرار دارند و نقش بی‌بدیلی در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

قورچی‌زاده افزود: تلاش‌های پرستاران به‌ویژه در دوران شیوع بیماری‌های واگیردار و شرایط بحرانی، شایسته تقدیر و تکریم است و باید قدردان این قشر پرتلاش بود.

در پایان این مراسم از تعدادی از پرستاران نمونه با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6636733

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