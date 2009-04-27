به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم فرزاد قاسمزاده دبیر همایش با اشاره به برگزاری مراسم مهندسین و پزشکان هنرمند از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 87 به ارائه گزارشی در خصوص شکلگیری و آثار شرکتکننده در این همایش پرداخت.
سپس مجید سرسنگی قائممقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هدف راهاندازی باشگاه پرستاران هنرمند را نشان دادن جایگاه مهم پرستاران در جامعه عنوان کرد و گفت: پرستاری از سختترین فعالیتهای اجتماعی است. مدیریت شهری تهران امروزه یکی از پیچیدهترین مدیریتهای شهری دنیاست و دکتر قالیباف شهردار تهران با نگاهی ویژه به حوزه فرهنگ رویکردی جدید را مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: مدیریت فرهنگی شهر تهران با مشارکت و همکاری شهروندان به سرانجام میرسد. ما شاهد گروههای مرجع در بین شهروندان تهران هستیم که ارتباط مستقیم با سایر اقشار جامعه دارند. از سال گذشته توجه به حوزه فرهنگ و گروههای مرجع و نخبگان شهر مورد توجه قرار گرفت و تأسیس باشگاه کارگران، معلمان، نیروی نظامی و انتظامی هنرمند از سایر برنامههای معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.
در ادامه مشاور سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیام شهردار تهران را قرائت کرد و سپس سردار سادات حسینی معاون فرهنگی هنری سپاه محمد رسولالله ضمن اشاره به اهمیت حضور پرستاران و عملکرد آنها در جامعه گفت: اگر سلامت جسم یکی از هنرهای پرستار است، پرستار هنرمند ضمن توجه به این هدف مقدس، ارتقای سلامت روح و روان را نیز مورد توجه قرار میدهد.
در بخش دیگر این مراسم از پرستاران پیشکسوت و هنرمند تقدیر به عمل آمد. مهدی محرری، غضنفر میرزابیگی، فاطمه عباسمرنی، زهره اطاعتی، خورشید وسگویی، طاهره قربانی، محمد شریفیمقدم، اعظم گیوری، وحید وزیرزاده، سادات سیدباقر مداح، محمدعلی خوشنویس، مسعود نیازی، صدیقه سالمی، کبری سیفزاده، طلعت شهریاری، مژگان جزیزاده کریمی، آزاده شوقینیا، فیروزه رحیمی، فاطمه فریدیان، ابراهیم نامور، فرشته نوروزی، حسینعلی محمدیرزوه، حسین جنابیان، نسرین اسدیغلامی، حجتالله صادقی، کوروش اصلانی، فرزانه احسانی تیرتاشی، ربابه علیاننژاد، افسانه حسینی سرشت و سولماز حسینی از چهرههایی بودند که در این مراسم تقدیر شدند.
اجرای موسیقی توسط گروه موسیقی باشگاه پزشکان هنرمند از جمله برنامههای اجرا شده در مراسم گردهمایی پرستاران هنرمند و راهاندازی باشگاه پرستاران هنرمند بود.
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