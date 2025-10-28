سه سیاره شبیه زمین در منظومه ای با دو ستاره کشف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، قبلاً تصور می‌شد منظومه‌های دوتایی محیطی خشن برای تشکیل آرایش‌های سیاره پیچیده هستند. این بدان معناست که چنین کشفی شیوه تفکر انسان درباره شکل گیری سیارات و ثبات جهان پس از تشکیل را تغییر می‌دهد.

آنچه سبب می‌شود سیارات TOI-۲۲۶۷ بیش از پیش هیجان انگیز باشند، آن است که آنها چند رکورد مربوط به سیاره‌های خارج از منظومه شمسی را نیز شکسته اند.

علاوه بر آن، ماهیت ستاره دوتایی این منظومه که در فاصله ۱۹۰ سال نوری از زمین قرار دارد، بدان معناست که سیاره‌های خارج از منظومه شمسی نیز منظومه‌هایی با دوستاره شبیه آنچه در فیلم جنگ ستارگان وجود دارد، هستند.

سباستین زونیگا فرناندا یکی از اعضای تیم تحقیق و پژوهشگر دانشگاه لی یژ در بلژیک در بیانیه ای در این باره می‌گوید: تحلیل‌های ما نشان دهنده یک تنظیمات سیاره‌ای یگانه است که در آن دو سیاره از کنار یک ستاره و سیاره سوم از کنار سیاره دیگر عبور می‌کنند. به همین دلیل، TOI ۲۲۶۷ نخستین منظومه دوتایی شناسایی شده است که سیارات آن از دور هر دو ستاره خود گذر می‌کنند.

منظومه‌های دوتایی در شکل، اندازه و آرایش‌های مختلفی وجود دارند. TOI۲۲۶۷ یک منظومه دوتایی جمع و جور است. این بدان معناست که ستارگان تشکیل دهنده این منظومه در فاصله‌ای اندک دور یکدیگر مدار می‌زنند. این نزدیکی نوعی بی ثباتی گرانشی ایجاد می‌کند که براساس مدل‌های تشکیل سیاره فعلی آن را به محیطی نامناسب برای این روند تبدیل می‌کند. با این وجود در TOI-۲۲۶۷ سیارات به وجود آمده اند.

فرانسیسکو جی پوزوئلوس یکی از رهبران پروژه می‌گوید: کشف ما چند رکورد را شکسته زیرا کوچک‌ترین و سرد ترین جفت ستاره با سیاره‌های شناخته شده را دارد و همچنین نخستین نمونه‌ای است که سیارات آن هنگام گذر از کنار هر دوستاره رصد شده اند.

پوزوئلوس و همکارانش نخستین نشانه‌ها از وجود این سه سیاره دوردست و شبه‌زمین را زمانی دریافتند که داده‌های مأموریت تس (TESS) را با استفاده از نرم‌افزار آشکارساز خود به نام شرلاک (SHERLOCK) بررسی کردند.