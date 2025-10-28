علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باید باور عمومی نسبت به موضوع پیشگیری تقویت شود، چراکه هزینه‌های درمانی بسیار بالا و استمرار درمان در بیماری‌های مزمن دشوار است؛ در حالی که با رعایت اصول ساده و افزایش سواد سلامت می‌توان از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کرد.

وی افزود: تغذیه ناسالم، کم‌تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی منظم از عوامل اصلی بروز پوکی استخوان در میان بانوان هستند، اگر رفتارهای تغذیه‌ای اصلاح شود و زنان در سنین مختلف ورزش منظم را در سبک زندگی خود قرار دهند، میزان شکستگی‌های ناشی از پوکی استخوان در سنین بالا به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

نیکونهاد با تأکید بر نقش آموزش و اطلاع‌رسانی در سلامت جامعه تصریح کرد: یکی از برنامه‌های جدی معاونت بهداشت در سال جاری، افزایش سواد سلامت در میان زنان و خانواده‌ها است، وقتی سطح سواد سلامت بالا برود، مردم به‌طور طبیعی نسبت به وضعیت جسمی و روانی خود آگاه‌تر می‌شوند، توصیه‌های پزشکی را بهتر رعایت می‌کنند و میزان خودمراقبتی در جامعه افزایش پیدا می‌کند.

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، بخشی از طرح‌های آموزشی این هفته شامل ارائه مشاوره رایگان تغذیه، سنجش تراکم استخوان، و آموزش روش‌های غربالگری بیماری‌های صعب‌العلاج بود که مورد استقبال بانوان شرکت‌کننده قرار گرفت.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مراکز خدمات جامع سلامت و کارشناسان حوزه بهداشت افزود: تداوم چنین همایش‌هایی موجب می‌شود فرهنگ پیشگیری در استان نهادینه شود و بانوان، به عنوان محور سلامت خانواده، نقش اصلی در انتقال رفتارهای صحیح تغذیه‌ای و مراقبتی به نسل‌های آینده ایفا کنند.

نیکونهاد اضافه کرد: اجرای برنامه‌های آموزشی هفته سلامت بانوان در ایلام، نقطه شروعی برای گسترش آگاهی عمومی در حوزه سلامت زنان است. بر پایه راهبرد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، محور اصلی این برنامه‌ها افزایش سواد سلامت، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و ترویج خودمراقبتی است؛ راهبردی که می‌تواند در کاهش هزینه‌های درمان و ارتقای کیفیت زندگی زنان ایلامی تأثیر چشمگیر داشته باشد.