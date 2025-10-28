به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کاظمینی شامگاه دوشنبه (پنجم آبان ماه) در سومین جلسه کمیته پیشگیری از خودکشی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان حوزه سلامت روان و فعالان اجتماعی در استانداری البرز برگزار شد، از راه‌اندازی و بهره‌برداری شش مرکز سلامت روان جامعه نگر در استان خبر داد.

وی بابیان اینکه این مراکز برای نخستین بار در استان البرز ایجادشده‌اند، افزود: مراکز سلامت روان جامعه نگر در شهرستان‌های کرج، ساوجبلاغ، اشتهارد، نظرآباد و فردیس تأسیس‌شده و با حضور تیم‌های تخصصی متشکل از روان‌پزشک، روان‌شناس و مددکار اجتماعی به ارائه خدمات مشاوره‌ای و درمانی به شهروندان می‌پردازند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز هدف از راه‌اندازی این مراکز را رسیدگی جامع به اختلالات روانی در تمامی سطوح ازجمله اختلالات شخصیتی عنوان کرد و گفت: برای بیماران نیازمند دارودرمانی نیز خدمات ویژه‌ای در این مراکز پیش‌بینی‌شده است.

کاظمینی با اشاره به مأموریت ویژه این مراکز در زمینه پیشگیری و درمان افراد دارای افکار یا سابقه اقدام به خودکشی اظهار داشت: فرآیند درمان و باز توانی این افراد با نظارت تیم‌های تخصصی و به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی همچنین در خاتمه از راه‌اندازی مرکز جدید سلامت روان در شهرستان چهارباغ خبر داد و بر اجرای برنامه‌های پیشگیری از خودکشی مطابق با برش استانی سند ملی پیشگیری و کنترل خودکشی تأکید کرد.