  1. استانها
  2. البرز
۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۷

راه‌اندازی ۶ مرکز سلامت روان جامعه نگر در استان البرز

راه‌اندازی ۶ مرکز سلامت روان جامعه نگر در استان البرز

کرج - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از راه‌اندازی و بهره‌برداری شش مرکز سلامت روان جامعه نگر در این استان برای نخستین بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کاظمینی شامگاه دوشنبه (پنجم آبان ماه) در سومین جلسه کمیته پیشگیری از خودکشی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان حوزه سلامت روان و فعالان اجتماعی در استانداری البرز برگزار شد، از راه‌اندازی و بهره‌برداری شش مرکز سلامت روان جامعه نگر در استان خبر داد.

وی بابیان اینکه این مراکز برای نخستین بار در استان البرز ایجادشده‌اند، افزود: مراکز سلامت روان جامعه نگر در شهرستان‌های کرج، ساوجبلاغ، اشتهارد، نظرآباد و فردیس تأسیس‌شده و با حضور تیم‌های تخصصی متشکل از روان‌پزشک، روان‌شناس و مددکار اجتماعی به ارائه خدمات مشاوره‌ای و درمانی به شهروندان می‌پردازند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز هدف از راه‌اندازی این مراکز را رسیدگی جامع به اختلالات روانی در تمامی سطوح ازجمله اختلالات شخصیتی عنوان کرد و گفت: برای بیماران نیازمند دارودرمانی نیز خدمات ویژه‌ای در این مراکز پیش‌بینی‌شده است.

کاظمینی با اشاره به مأموریت ویژه این مراکز در زمینه پیشگیری و درمان افراد دارای افکار یا سابقه اقدام به خودکشی اظهار داشت: فرآیند درمان و باز توانی این افراد با نظارت تیم‌های تخصصی و به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی همچنین در خاتمه از راه‌اندازی مرکز جدید سلامت روان در شهرستان چهارباغ خبر داد و بر اجرای برنامه‌های پیشگیری از خودکشی مطابق با برش استانی سند ملی پیشگیری و کنترل خودکشی تأکید کرد.

کد مطلب 6636783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها