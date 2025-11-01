به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا البرزی ورکی در نشست هم‌اندیشی با دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان چهارباغ که با حضور نماینده مردم شهرستان‌های غرب البرز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز ملی دانش‌آموز، اظهار داشت: ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی ملت ایران و یادآور رشادت شهیدان دانش‌آموز به‌ویژه شهید محمدحسین فهمیده است.

وی در بخش دیگری با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در حوزه حمل‌ونقل، افزود: پیگیری برای راه‌اندازی ایستگاه مسافربری و باربری قطار در مسیر چهارباغ – کمالشهر از دیگر طرح‌هایی است که در حال انجام است و ان‌شاءالله به نتیجه خواهد رسید.

فرماندار چهارباغ از پیگیری‌ها در بخش درمانی نیز خبر داد و گفت: موضوع زمین بیمارستان چهارباغ که سال‌ها بدون تعیین تکلیف مانده بود، با حمایت و پیگیری نماینده مردم و همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز حل شد و مراحل قانونی آن در حال انجام است.

البرزی ورکی همچنین از تلاش‌ها برای ایجاد پژوهشکده کشاورزی در غرب استان البرز و به‌ویژه در حوزه چهارباغ خبر داد و افزود: تحقق این طرح می‌تواند گامی مؤثر در جهت توسعه علمی و اشتغال‌زایی منطقه باشد.

وی در ادامه به پروژه‌های فرهنگی و آموزشی شهرستان اشاره کرد و گفت: در حوزه آموزش، دو مدرسه خیر ساز در مناطق ملک‌آباد و شهرک ابریشم در حال تکمیل است و تا پایان سال افتتاح می‌شود؛ همچنین فرهنگسرای شهرستان با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار چهارباغ اظهار کرد: در حوزه ورزشی نیز سالن ورزشی شهرک ابریشم با بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار آماده افتتاح است.

البرزی ورکی با اشاره به‌ضرورت تحقق برخی مطالبات شهرستان گفت: اجرای پروژه انتقال آب سد طالقان، راه‌اندازی تصفیه‌خانه، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کشاورزی و پیگیری تصویب منطقه ویژه اقتصادی لیزر ازجمله درخواست‌های اصلی شهرستان است که با حمایت نماینده مردم در حال پیگیری است.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: الزام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای تأمین منابع انسانی و مالی شهرستان‌های تازه تأسیس ازجمله چهارباغ باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا خدمات‌رسانی در این مناطق با سرعت بیشتری انجام شود.