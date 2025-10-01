آمازون طیف جدیدی از ابزارهای مرتبط با هوش مصنوعی رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، آمازون این دستگاه ها را در نیویورک رونمایی کرد و نمایش داد که شامل دوربین های جدید برای دستگاه نظارت تصویری رینگ با ویژگی جدید تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کاربران امکان می‌دهد دوستان و خانواده خود را ثبت کرده و به آنها اطلاع دهند که چه کسی پشت در ورودی است.

همچنین این شرکت از چهار دستگاه جدید اکو رونمایی کرد که با Alexa+ به‌روزرسانی شده‌اند و چشم اندازهای شخصی‌سازی‌شده‌ای مانند اینکه آیا کاربر پس از نیمه‌شب درب ورودی را قفل نکرده است یا خیر، ارائه می‌دهند.

این شرکت آمریکایی همچنین از مجموعه جدید از تلویزیون های فایر مجهز به دستیار صوتی Alexa+ رونمایی کرد که جستجوهای شخصی سازی شده تر مانند یافتن صحنه ای خاص در یک فیلم سینمایی یا دریافت نظرات درباره بازی فوتبال روز قبل را امکانپذیر می کند.