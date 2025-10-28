فرماندار دشتی: خبرنگاران مطالبات مردم را صادقانه بیان کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از حضور مستمر و فعال اصحاب رسانه در این طرح قدردانی و اظهار کرد: امروز با همراهی و حضور مؤثر شما عزیزان، شهرستان دشتی به عنوان الگوی استانی در اجرای این طرح معرفی شده است.

فرماندار دشتی ضمن تبریک سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، افزود: پرستاران با روحیه ایثار و فداکاری، در مسیر خدمت به جامعه گام برمی‌دارند و شایسته بالاترین تقدیرها هستند.

مقاتلی با اشاره به جایگاه و رسالت خبرنگاران در جامعه، از تلاش‌ها و زحمات این قشر دلسوز قدردانی کرد و اظهار داشت: خبرنگاران چشم بینای جامعه و زبان گویای مردم هستند و انتظار داریم مطالبات مردمی را صادقانه، دقیق و بدون ملاحظه بیان کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان مکلف به همکاری کامل با خبرنگاران هستند و باید از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی شفاف، نقد سازنده و انتقال دستاوردهای دولت بهره‌مند شوند.

فرماندار دشتی تصریح کرد: همه خدمات صورت‌گرفته در شهرستان حاصل تلاش نظام و دولت است که باید به نحو مطلوب و منصفانه منعکس شود تا مردم از اقدامات صورت‌گرفته آگاه شوند.

مقاتلی با اشاره به نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در جامعه گفت: کمیته امداد نقش مهمی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و افزایش میزان رضایت‌مندی مردم دارد و در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌خوبی ایفای نقش کرده است.