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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

استاندار بوشهر: «خارگو» جزیره گردشگری شد

استاندار بوشهر: «خارگو» جزیره گردشگری شد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: جزیره خارگو به عنوان جزیره گردشگری در شورای سیاستگذاری گردشگری ساحلی و دریایی به تصویب رسیده و واگذاری به سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری دریایی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست مشترک وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با استانداران استان‌های ساحلی، ظرفیت‌های گردشگری ساحلی و دریایی استان را تشریح کرد.

وی افزود: ۵۰ درصد سواحل خلیج‌فارس در محدوده استان بوشهر قرار دارد و با توجه به دارا بودن بیش از ۹۳۷ کیلومتر نوار ساحلی، باید از ظرفیت‌های گردشگری ساحلی این استان استفاده بهینه داشته باشیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: ۱۰ جزیره در استان بوشهر دارای قابلیت‌های گردشگری ویژه‌ای هستند که باید برنامه‌ریزی مناسبی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری در این جزایر صورت گیرد.

زارع تصریح کرد: یکی از این جزایر، جزیره خارگو است که در شورای سیاست‌گذاری گردشگری ساحلی و دریایی بوشهر به عنوان جزیره گردشگری مصوب شده و نخستین جزیره گردشگری استان با کارایی گردشگری در آینده فعالیت خواهد کرد.

استاندار بوشهر از تدوین ۳۵ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی و ساحلی استان بوشهر خبر داد.

وی ادامه داد: ۱۱ اسکله در استان بوشهر بر اساس تفاهم‌نامه با سازمان بنادر و دریانوردی با کاربری ترکیبی از جمله گردشگری، دیده شده تا فعالیت نمایند و این مهم نقش مؤثری در توسعه گردشگری ساحلی خواهد داشت.

استاندار بوشهر افزود: برگزاری نشست شورای گردشگری ساحلی و دریایی با دستگاه‌های متناظر و دستگاه‌های ذیربط در استان نیز از اقدامات تأثیرگذاری است که می‌تواند زمینه رونق گردشگری ساحلی را فراهم آورد.

کد مطلب 6636951

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