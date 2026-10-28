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۶ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۴

ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور منتهی به تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور منتهی به تهران

پلیس راهور از ترافیک نیمه‌سنگین در سه محور منتهی به تهران و بارش پراکنده باران در جاده‌های گیلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران و بارش پراکنده باران در محورهای استان گیلان خبر داد.

سرهنگ قلی‌نیا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بارش پراکنده باران در اکثر محورهای استان گیلان گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده استاندارد تا پل کلاک، محور شهریار ـ تهران در محدوده شهریار تا شهر قدس و آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده احمدآباد مستوفی نیمه‌سنگین است.

کد مطلب 6992228
مهسا حيدری توچائی

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